Caramelito Carrizo contó lo que hizo con su marido mientras estaba con Coco Sily: "Empezamos"

La conductora de televisión habló sobre su reconciliación con el padre de sus hijos. Coco Sily y Caramelito Carrizo se separaron tras tres meses de relación.

Cecilia "Caramelito" Carrizo y Coco Sily fueron uno de las parejas más resonantes del año, dada la sorpresa que ocasionó la noticia de su noviazgo en las redes sociales Y por ese motivo su separación significó una masiva exposición mediática para ambas figuras. La razón de la ruptura fue que la modelo decidió volver a formar pareja con su exesposo y padre de sus hijos y recientemente contó cómo fue ese acercamiento.

Carrizo fue muy criticada por algunas figuras del medio y en las redes sociales por su supuesta traición que cometió contra Sily al volver con su ex, después de que formaran una pareja en pocos meses. La animadora enfrentó esas acusaciones, se mostró ajena a las injurias que recibió durante semanas y relató que su ex fue quien intentó volver a formar una familia con ella en medio de su noviazgo con Coco.

"Si bien nos separamos en diciembre, con Damián seguimos en contacto por nuestros hijos y toda la familia. El vínculo fue muy bueno, pasaron siete meses y empezamos a tener conversaciones sobre reparar", relató Carrizo en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial. Y agregó: "Él dio el primer paso (para separarse y para volver). Cuando hablo de reparar, me refiero a lo que tenía que ver con nosotros dos y la historia que tuvimos de 25 años. Todo lo que va pasando en el día a día se va sumando al tapete. Son tantas cosas que van pasando que todo cuenta".

Cecilia habló sobre el final de su relación con Sily en A la Barbarossa y contó la verdad después del sinfín de especiaciones que hubo en los medios. "Cuando dicen que lo usé, primero que yo no soy ninguna porquería para usar a nadie. Yo soy su amor y voy a ser su amor, y él va a ser el mío desde otro lugar. Somos personas grandes que nos supimos acompañar", se defendió.

Qué dijo coco Sily sobre su separación de Caramelito Carrizo

El humorista aclaró que el vínculo con Caramelito terminó bien y que guarda mucho aprecio por ella, además de que entendió sin rencores su decisión. "Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol, una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente ni problema ni es de esas separaciones complicadas. Hace poquito tiempo estábamos juntos, pero bueno yo no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Pero esto no sucedió y está todo bien, son las reglas de la vida", relató el comediante en diálogo con Intrusos.