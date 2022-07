La inesperada confesión personal de Pachu Peña: "Me los guardé bien"

El humorista aprovechó una pregunta personal y se explayó sobre un desconocido dato de su vida privada.

Pachu Peña hizo una insólita confesión sobre su vida personal que sorprendió a sus seguidores de hace muchos años. Desde que arrancó su carrera en los medios, el artista se dedicó al humor yel entretenimiento, motivo por el que su vida personal siempre se mantuvo al margen del ojo público. Pero parece que esta situación tiene un motivo muy particular de trasfondo.

En una de las últimas emisiones de PH: Podemos Hablar (Telefe), Pachu Peña mostró una parte más sensible de su personalidad. Precisamente, en la instancia del "frente a frente", el humorista se animó a contestar una pregunta al hueso de Marcela Feudale, otra invitada al ciclo y compañera de trabajo de él durante muchos años.

"A pesar de ser una persona muy famosa y muy divertida, que siempre está haciendo humor, yo siento que adentro tuyo hay un gran grado de timidez y de vergüenza", empezó por decir la locutora y especificó que sentía que "había algo oculto detrás de esos ojitos".

Ante el inesperado análisis de Marcela Feudale, en dónde también reveló que presentía que "había algo que a Pachu le dolía", el humorista hizo una inesperada revelación. "Siempre fui muy tímido y lo reconozco", confesó Peña al aire del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff los sábados en la noche.

En ese sentido, el exconcursante de Corte y Confección Famosos reveló: "Siempre mis problemas fueron míos y me los guardé bien. Y para mí lo que hice y lo que hago, lo tomo como un trabajo que disfruto y agradezco a Dios hacerlo". "Me gusta tratar de divertir a la gente, lo tomo como eso. Cuando se apaga la cámara voy a otra historia", profundizó y luego finalizó el tema en un tono serio: "Sí tengo ese grado de timidez, como un encierro muy hermético mío y nada, voy a seguir así hasta que me vaya".

Pachu Peña fue contratado por un millonario para un trabajo insólito

Pachu Peña contó una insólita anécdota que vivió cuando hacía shows privados junto con su compañero Pablo Granados. El humorista de ciclos como VideoMatch y La Peluquería de Don Mateo reveló el llamativo propósito con el que un hombre millonario les pagó una gran suma de dinero.

"Con Pablo Granados nos reunimos con un padre, que nos había contratado para el cumpleaños de 15 de su hija. Le preguntamos qué quería que hagamos durante el evento. Le dijimos de hacer poesía, desfilar, hacer desfilar a los invitados", comenzó su relato la celebridad de televisión. Y agregó: "El padre de la quinceañera nos dijo ‘quiero que sean mis amigos’”.

Peña se refirió al rol que junto con Granados debió ocupar en la fiesta y dejó en claro que en ningún momento debieron ser humoristas, solo camuflarse como parte del círculo íntimo del millonario hombre. "El padre de la quinceañera quería que nos sentemos en la mesa y seamos sus amigos. Estuvimos en la fiesta, en el carnaval carioca, en el trencito", concluyó su descargo el comediante en diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar.

Pachu se abrió sobre su historia con Fito Páez en esa misma aparición televisiva y relató: "Sí, fui al colegio con Fito Páez, pero él no se acuerda.Yo iba a la mañana y él iba a la tarde. En la primaria jugábamos al fútbol. Una noche me lo encuentro acá en Las Cañitas, en un restaurante, y le digo: ‘hola Fito, ¿te acordás de Duran y de tal compañero? ‘No’, me contesta. ‘¿Te acordás de mí?’. ‘No’".