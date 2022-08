La inesperada confesión de Pepe Cibrián tras la polémica con su esposo: "No es tan grave"

Tras el escandaloso episodio de infidelidad que vivió a un mes de su casamiento, Pepe Cibrián confesó cómo continúa su vínculo con Nahuel Lodi.

Pepe Cibrián hizo una inesperada confesión tras el escándalo con su ex esposo, Nahuel Lodi. A unas semanas de haberse separado, luego de un mes de matrimonio, debido a una infidelidad por parte del joven, el famoso actor y dramaturgo habló de su vínculo actual con Lodi con una insólita determinación.

En un reciente diálogo con Implacables, ciclo que conduce Susana Roccasalvo los fines de semana por El Nueve, Cibrián abrió su corazón y contó que consideró la opción de perdonar a Lodi ya que sabe que "cometió un error" y que "no es tan grave. "Nahuel vino a Córdoba, hemos tenido muchísimas charlas", confesó el actor.

"Creo que se equivocó, creo que estuvo tonto realmente exponiéndose y exponiéndome a algo que no tenía sentido", reveló Cibrián en el móvil que brindó desde Córdoba, donde está instalado actualmente. "Uno si tiene ganas perdona, no es tan grave. Además uno tiene que hacer lo que le dé la gana. Si yo tengo ganas de perdonarlo, lo perdono. Si tengo ganas de salir con ocho, salgo con ocho", aseguró.

En este marco, Cibrián no confirmó que el matrimonio esté recompuesto, pero aseguró que tienen "mucho que trabajar". "No me preocupa eso, no es una moralina lo que a mí me angustia, sino la tontería, exponerme tontamente. Pero hemos charlado muy bien y seguiremos charlando, porque hay mucho que charlar para poder recomponer un vínculo y ver cómo se arma, qué falta, qué hay, cómo es", explicó.

Además, Pepe confesó que "empezó a ablandar" cuando Lodi le pidió perdón varias veces seguidas, e incluso confesó que cuando volvieran a Buenos Aires "lo iban a intentar en serio". "Cuando me dijo esto me pareció bello, de hombre. Pedir disculpas es algo muy importante. Yo estoy en la recta final, toda la vida he hecho lo que me da la gana y he sido muy feliz y quiero seguir haciéndolo", sentenció.

Tras el escándalo, se filtró un video de Pepe Cibrián y su esposo

Pepe Cibrián se separó hace varios días de su esposo Nahuel Lodi tras verlo en un video besando a otro hombre. Sin embargo, la novela de ambos todavía no tuvo un final claro y ahora se filtró un video que los muestra juntos e infraganti.

El material, que muestra a Pepe Cibrián y Nahuel Lodi juntos luego de la separación y el escándalo mediático que se generó, fue publicado por Intrusos en América TV. Uno de los presentes al momento de filmarse el reencuentro del artista con su ex pareja fue Pablo Layus, histórico notero del programa de chimentos en la pantalla chica.

“Pepe había pautado una conferencia el domingo para hablar de Dorothy. Cuando dejó en claro que no iba a hablar de su vida privada, todos los demás canales dijeron que no. Pero con ver cómo estaba, a nosotros nos servía. Y cuando llegamos, vimos que se bajaba del auto Nahuel”, relató el cronista cordobés. Según trascendió, Cibrián no se reconcilió con su esposo pese a mostrarse muy cerca.