La inesperada confesión de Nazarena Vélez: "Soy bisexual"

La actriz se sinceró en las redes y contó por qué se considera bisexual a pesar de nunca haber tenido una pareja de su mismo género.

Nazarena Vélez ha hecho un cambio radical en su vida y ya no busca aparentar ser quien no es para agradarle a la opinión pública. La productora es sincera consigo misma y con los demás y es por eso que decidió hacer una revelación a sus seguidores a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La actriz utilizó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores, que le consultaron si era cierto que es bisexual. Nazarena Vélez respondió: "Yo creo que sí soy bisexual. A ver: salí con dos chicas. Chapé, sexo nunca tuve. Una vez fue a los veintipico de años y otra a los treinti...Así que sí, yo creo que soy bisexual".

Pero esta no es la primera vez que Nazarena Vélez habla de este tema. En su canal de YouTube, la artista había contado: "Me consideraría heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual debido a las dos experiencias que tuve: yo soy yo, esos motes no me caen bien. A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer".

Como si eso fuera poco, Nazarena Vélez agregó: "Un día conocí a una chica, una amiga, llamémosla Luz, no voy a decir su nombre. Divina, amorosa. Declarada gay, me lo dijo ni bien me conoció. Yo me había casado virgen, a los 18 años. Me separé. Estaba con mi hija que tenía un año. La conocí y después se hizo mi amiga, un amor de persona, ella me hacía la gamba en todo. Un día empecé a darme cuenta de que me interesaba estar todo el tiempo con ella. Y no me copaba que ella fuera a un boliche. Entonces me pregunté: ‘¿Qué onda?’ Y después, sin que ella se enterara, empecé a mirarla distinto".

Nazarena Vélez

Con respecto a esa primera atracción por una mujer, Nazarena Vélez reveló que hubo un primer beso: "Me encantó, no puedo decir otra cosa. Lo lamento por quienes se estén horrorizando. Me pareció súper sensual, me gustó. Y después ella se quedó como con culpa y no pudimos tener nunca más la misma amistad". Sin embargo, esa no fue la única vez que Nazarena Vélez se sintió atraída por una mujer, la panelista de "LAM" reveló: "Diez años más tarde me hice amiga de quien era mi asistente en el teatro y también nos pasó algo así. Pero, cuando estábamos para avanzar, yo también di marcha atrás"