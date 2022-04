La inesperada advertencia de Luciano Castro al Tucu López: "Las cosas van a ser distintas"

Luciano Castro sorprendió con una advertencia para el Tucu López en diálogo con Socios del espectáculo.

Luciano Castro sorprendió a todos al disparar una dura advertencia para Luis "Tucu" López, quien está en pareja con Sabrina Rojas, madre de sus hijos. "Las cosas van a cambiar", avisó el actor en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), donde describieron como "rara" esta inesperada observación.

La buena relación que tienen Luciano Castro y Sabrina Rojas con Tucu López y Flor Vigna sus respectivas nuevas parejas suele ser un tema que sorprende al mundo del espectáculo. "Lograron una linda familia ensamblada con Sabrina, con el Tucu… sé que han ido, de hecho, a verla al palco", le comentó la cronista de Socios del espectáculo a Castro.

"Nos llevamos muy bien, tenemos buen diálogo", reconoció el actor sobre la familia que armaron con sus hijos, Rojas, López y Vigna. Pero lo que más sorprendió fue el siguiente comentario de Castro, que provocó muchos comentarios en el piso del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece: "Con buen diálogo y con respeto se va a llegar muy lejos. Cuando no haya buen diálogo y no haya respeto, las cosas van a ser distintas".

"Mientras que haya buen diálogo y que haya respeto es inmenso adónde puede llegar", cerró Luciano Castro. Estas declaraciones asombraron a los reconocidos conductores y Lussich la describió como una "advertencia rara". Por su parte, Pallares aventuró su propio análisis de lo vertido por el actor: "Es que ‘El Gordo’ (Luciano Castro) es así. Porque aparte, no está hablando de ellos, le está hablando al mundo. A todos los que pasan por la vereda, a todos. Él dice ‘mientras a mí me traten con respeto, y seamos todos respetuosos, somos todos amigos’. Después, te pone esa ‘manaza’ así y te dice ‘Si se acaba el respeto…'".

Luciano Castro cruzó a Luis Ventura

Luis Ventura sorprendió hace unos días al revelar al aire que Castro "recibía 10 mil dólares para tomar el té con Amalia Fortabat". Obviamente, el tema estalló en las redes y todos los portales de noticias se hicieron eco del rumor que desparramó el periodista de espectáculo. El actor no quiso esperar y lo llamó a Ventura para ponerle fin a la información. “Ayer, después del programa, Luciano Castro se comunicó conmigo. Estaba muy molesto. Tuvimos un comienzo de diálogo ríspido, sin perder las formas ni tampoco la educación", relató el panelista de A la tarde.

"Un Luciano Castro que me dijo: ‘Luis, nunca tuve la posibilidad de conocer a Amalita Fortabat’”. A continuación, Ventura contó el origen de esa versión: “A mí me llegó la información de alguien vinculado a los medios, alguien que no solo me dio la información de ayer, sino otras en las que en la mayoría tuvo certidumbre y precisión".

Y explicó que terminó pidiéndole perdón al actor: "Pero en este caso, le quiero pedir disculpas a Luciano Castro y a toda su familia. Tengo dignidad para pedir disculpas cuando corresponde. Si dije algo fuera de lugar, le mando un abrazo grande y que sigamos teniendo el vínculo que teníamos hasta ahora”, concluyó Ventura.