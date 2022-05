La incómoda situación que vivió Piñón Fijo con una nena en un hospital: "Sentí pudor"

Desgarrador testimonio de Piñón Fijo. El payaso recordó un momento en el que le tuvo que cantar a una nena internada en terapia intensiva.

Piñón Fijo reveló una anécdota triste en la que recordó su experiencia cantándole a una nena internada en terapia intensiva. En diálogo con Mañanísima, el payaso cordobés se emocionó al dar detalles de la situación en que se encontraba su pequeña fanática y su padre. "La situación era muy extrema", reconoció el artista.

"Voy a lugares donde hay niños que la están pasando muy mal. Voy a hospitales, pero lo hago en silencio, sin prensa... Una vez fui a un lugar y la situación era muy extrema. Y vi a un papá muy humilde e introvertido sufriendo al lado de su nena", comenzó diciendo Piñón Fijo. Acto seguido, el payaso resaltó la difícil situación que lo llevó a incomodarse por tener que cantar.

Sin ocultar sus sentimientos, Piñón Fijo expresó lo que sintió en ese momento y recordó el momento en que la nena tuvo una inesperada reacción que emocionó a todos: "Sentí pudor porque los médicos estaban muy entusiasmados, me decían 'vení, vení' pero estábamos en terapia intensiva... Yo quería que se terminara rápido, estaba incómodo. Cuando empecé a cantar, comenzó a correr una lágrima en su mejilla. Sintió".

Picante acusación de Piñón Fijo contra Adrián Suar: "No me deja"

Piñón Fijo reveló la chistosa excusa pone cada vez que alguien le pide sacarse una foto en la calle, sin su maquillaje característico de payaso. Sin dudarlo, el carismático animador infantil "responsabilizó" a Adrián Suar con un insólito mensaje.

Invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine) Piñón Fijo habló de su trayectoria en los medios, sus inicios y la relación con sus hijos. Y cuando le preguntaron qué excusa pone cada vez que le piden sacarse una foto en la calle, sin maquillaje, tuvo una reacción muy divertida: “Le echo la culpa a Adrián (Suar). Si alguien me dice ‘¿te puedo sacar una foto?', yo les digo 'no, Adrián no me deja'”.

Por otro lado, Piñón reveló que hay personas que lo ven por la calle y dudan que sea el querido payaso. “Cuando hablo con alguien y me dicen ´tenes la voz igual que Piñon´, les digo ´es que soy Piñon´. Pero mucha gente cree que miento”, confesó, muy divertido.