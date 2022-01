La incómoda reacción de Gastón Soffritti al hablar del casamiento de Stefi Roitman, su expareja

Gastón Soffritti reveló por qué no fue al casamiento de su ex Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Gastón Soffritti fue como invitado al programa No es tan tarde, conducido por Germán Paoloski, y tuvo que responder una incómoda pregunta sobre su pasado sentimental. Como el conductor sabía que Soffritti es expareja de Stefi Roitman, no pudo evitar preguntarle si había sido invitado a su casamiento con Ricky Montaner.

Stefi y Ricky hicieron una celebración lujosa con más de 400 invitados el pasado 8 de enero en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. Entre todos esos invitados estuvieron presentes varias celebridades, como Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Duki, Lele Pons, Emilia Mernes, entre muchos otros más.

Incluso Susana Giménez fue invitada al casamiento, pero para evitar volver a contagiarse de coronavirus, la diva decidió no asistir. En este contexto, no habría resultado raro o llamativo que Stefi invitara a Gastón, con quien compartió una relación durante un año y medio. Sin embargo, el exactor de Patito Feo confirmó que no fue invitado y tuvo una reacción muy particular cuando le preguntaron por el tema.

“Ah, hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?”, indagó Paoloski.”¡No! Pero, ¿por qué me invitaría?”, respondió Soffritti con un gesto de incomodidad. “A mí me invitó cuando vino al programa, pero después no me llegó nunca la invitación. La gente viene a la televisión y dice cualquier cosa. Yo digo: ‘Me va a invitar’. ¡Vi la fiesta por televisión! Se casó ya, increíble”, le contestó el conductor intentando no ponerlo más nervioso.

¿Por qué se separaron Gastón Soffritti y Stefi Roitman?

Gastón y Stefi se separaron en junio de 2019 después de una relación de un año y medio. Cuando tomaron esta decisión, se lo comunicaron a sus seguidores a través de un posteo en Instagram. “La mayoría de las cosas que mostramos día a día en Instagram parecen buenas, casi como si no existiera el dolor o los malos momentos. Cuando iniciamos una relación tendemos a mostrarlo por todos lados. El amor no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir”, comienza el comunicado.

“Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio”, sigue el texto. A continuación, destacaron que “no hace falta pelearse o tener una relación tóxica para separarse” sino tener la valentía de asumir que a veces simplemente no funciona.

Aunque no revelaron detalles de los motivos exactos de su separación, explicaron que decidieron priorizar sus carreras artísticas y su crecimiento personal como seres individuales. “Nuestro amor está intacto porque es del sano y lo sano a la larga hace bien. Seguramente de acá en adelante nos vean juntos en muchos lugares, pero como otra cosa, sin rótulos, manteniendo el mismo amor que tuvimos y tendremos siempre”, cierra el posteo.