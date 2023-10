La impensada decisión de Daniela Celis en medio de su embarazo: "Delicado"

La joven sorprendió con su revelación sobre su embarazo. Daniela Celis contó su decisión en relación a la maternidad.

Daniela Celis y Thiago Medina fueron una de las parejas más resonantes de la casa de Gran Hermano 2022 y por ese motivo el anuncio de su embarazo fue un suceso para la farándula. De esa manera, una reciente revelación de la modelo respecto de una decisión sobre su maternidad causó sorpresa en el público. Celis y Medina serán padres de gemelos pero aún no revelaron el sexo de sus futuros hijos.

La miembro del ciclo de streaming de Telefe, Fuera de Joda, acudió al programa de Georgina Barbarossa y dialogó con el equipo del mismo sobre cómo vive este importante proceso de su vida. Daniela aseguró que toda su vida quiso ser madre joven y que, si bien tiene 27 años, contó que incluso le hubiera gustado ser mamá antes. A pesar de esa realidad, la exconcursante de GH dio a conocer un llamativo dato sobre lo que hará después del parto.

"Yo quería a los 25 (risas). Yo me idealizo a los 30 años, con los nenes de un año y medio, divina de vuelta", soltó Celis. En ese momento Robertito Funes Ugarte, quien reemplaza a Barbarossa en la conducción de su programa, le consultó a Celis si le gustaría volver a ser mamá después y ella sorprendió con su respuesta: "Pienso que no. Creo que son los justos y necesarios. De hecho, estoy pensando en ligarme las trompas, es medio delicado ese tema".

Daniela Celis y Thiago Medina serán padres de mellizos.

Analía Franchín destacó la actitud de Daniela y la felicitó: "No, no es delicado. Es súper responsable. Si realmente sentís que vos con dos bebés ya vas a estar bien, está muy buena la decisión que estás tomando". Nancy Pazos aclaró que incluso si en algún momento de su vida quiere ser madre puede desligarse las trompas y serlo.

Daniela Celis, sobre su fecha de parto

"Me dieron la fecha de 27 de febrero con 40 semanas pero ya me dijeron que no vamos a llegar, que va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros porque son dos. Cuidando mucho puede que nazcan a fines de enero o principios de febrero, así que me dijeron ‘que la mamá aguante. Vos aguantá porque seguramente tu panza va a ser algo así, no vas a poder ni caminar pero hasta esa fecha no llegan'", comentó la exparticipante de Gran Hermano en dialogo con Vero Lozano en su ciclo de Telefe.

Thiago Medina también habló sobre el importante momento que está viviendo y revelo su reacción ante la noticia. "No me imaginaba nada. Estaba con mi hermano, me bañé, me preparé y fui a su casa. Me dijo ‘tengo que contarte algo. Me hice una prueba de embarazo, pero que para sacarse la duda, me hice otra y estoy embarazada'. Me quedé mirándola", comentó el joven.