El regalo de los hijos de Yuyito a Milei por su cumpleaños

La hija de Amalia "Yuyito" González, Brenda Di Aloy, brindó más detalles del festejo de cumpleaños del presidente Javier Milei y, en este caso, reveló qué le regalaron con sus hermanos al novio de su madre. El mismo fue calificado de "pobretón".

La joven es participante del Cantando 2024, que se trasmite por América TV y, antes de su presentación, la producción del programa conducido por Florencia Peña pasó imágenes del festejo de cumpleaños del mandatario.

Tras ver las imágenes, la hija de Yuyito González fue consultada sobre qué le regalaron al presidente Javier Milei. "Le regalamos un neceser con sus iniciales, viste que él viaja mucho, pensamos en algo útil porque es una persona que tiene todo", reveló.

La conductora del Cantando 2024 no dejó pasar el momento y tomó el micrófono. "¿Un neceser? Medio pobretón, dejame que te lo diga", ironizó la actriz entre risas.

Brenda Di Aloy se lo tomó con gracia y trató de excusarse: "Mi hermana fue la que se encargó, yo solo puse la cara". “Era un neceser de cuero y estaba bueno, era algo útil.¿Qué le hubieses regalado vos?”, le preguntó la influencer a la conductora del programa. Entre risas, Florencia Peña evitó responder: “No, ni idea, paso".

El regalo del presidente Javier Milei siguió siendo tema de debate. “Me parece medio pobretón, si me decís que lo compraste sola bueno, pero juntar plata entre tres y comprar un neceser me parece pobretón. Se lo tendrían que haber regalado con un montón de cosas adentro", agregó la conductora.

El jurado del concurso de canto Marcelo Polino intervino y le señaló a Florencia Peña que "ya lo dijo el presidente, no hay plata". "Es verdad, no hay guita. Mi mamá le regaló esa torta con corazones”, expresó la hija de Yuyito González. Para cerrar, la conductora sostuvo: “Le tendrían que haber dicho que no hay plata y, por eso, no hay regalo tampoco”.

El regalo de los hijos de Yuyito a Milei por su cumpleaños

La hija de Yuyito González se metió en la polémica entre Lali y Milei: "La amo"

La hija de Amalia "Yuyito" González, Brenda di Aloy, sorprendió a todos al elegir una canción de Lali Espósito en su más reciente aparición en el Cantando 2024 (América TV). Tras su interpretación, fue consultada por el jurado si ella había elegido la canción de la artista que mantuvo un fuerte cruce con Javier Milei, actual pareja de la madre de la participante del reality de América TV que conduce Flor Peña.

"¿Quién eligió la canción? ¿Por ahí te influyó que Lali hable mal del presidente, que es tu padrastro ahora? Por ahí eso te jugó un poco en contra. ¿Qué mirada tenés de lo que habla Lali del presidente? Ese tweet famoso que cuando ganó dijo: ‘Qué peligroso, qué triste'", consultó, picante, el integrante del jurado del Cantando. Sincera y con calma, Brenda replicó: "El tema lo eligió la coach. Creo que cada uno tiene su postura política, sus creencias, sus convicciones. Yo, por más que mi mamá sea la novia de él, no tomo ningún partido, ninguna postura".

"Me encanta Lali, la amo a ella. Banco también al novio de mamá, entonces también desde ese lado me parecía por qué no hacer una canción de Lali, que yo la admiro muchísimo", agregó la participante del Cantando. Para cerrar, Brenda di Aloy concluyó: "Tenemos libertad de expresión y cada uno puede opinar de lo que quiera, como quiera, siempre con respeto, que es lo que también ella marca".