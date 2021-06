La hija de Dani la Chepi la mandó al frente en vivo con Pampita: "No me gustan"

La curiosa irrupción de Isabella, la pequeña de 7 años que liquidó a su madre por la vestimenta elegida para el programa y dejó bien en claro qué era lo que no le gustaba ante la sorpresa de todos en el canal Net TV.

Dani La Chepi visitó Pampita Online, el programa de la modelo en Net TV, y lo que generó mayor repercusión en las redes sociales no fue precisamente su presencia sino la irrupción al aire de su hija Isabella, de siete años. La pequeña, de hecho, hasta se animó a cuestionar la vestimenta de su madre en el piso y, ante la pregunta de qué era lo que no le gustaba, ni lo dudó: "Las zapatillas. Las zapatillas son de gimnasia".

"¡Qué canchera que vino Dani la Chepi! ¿Podemos mostrar el look?", le pidió Carolina Ardohain a la invitada, quien en automático blanqueó el planteo que le hizo la niña sobre el outfit escogido: "Mi hija me dijo 'no da ir así al programa de Pampita. Ponete tacones'".

"¿Por qué no da? Yo la estoy viendo a su hija, fuera de cámara, y está toda combinada. Tiene sus borcegos...", celebró la modelo de 43 años. Mientras escuchaba a "Isa" a pocos metros de ella, la participante de MasterChef Celebrity 2 señaló: "Dice '¿voy?'". Entonces, "Pampita" le dio el ok de inmediato: "¡Sí! Que venga". Y hasta desafió a la pequeña: "¿Querés mostrar (tu look)? Ay, mirá, esto es un look Pampita Online. Se vino de punta en blanco. Pero mamá está divina, igual. ¿Qué es lo que no te gustó de mamá?".

"Las zapatillas. Las zapatillas son de gimnasia", fue contundente Isabella ante la sorpresa de todos en el piso. Más tarde, ya para darle un cierre al inesperado y divertido momento televisivo, Dani La Chepi bromeó al respecto: “Las pagué en doce cuotas y me dice que no le gustan. ¡Qué bronca!".

Dani La Chepi, una estrella de MasterChef

La actriz, comediante e influencer de 41 años, en realidad llamada Daniela Viaggiamari, quedó eliminada a fines de mayo del reality show de cocina de Telefe que lidera el rating en la televisión abierta en Argentina en lo que va de 2021.

En aquella emisión, con el delantal negro, había elegido como entrada una morcilla y un huevo de codorniz frito. En tanto, como el plato principal de libre elección con los ingredientes entregados por el jurado, había preparado unas ribs (costillas) con barbacoa, soja y miel más las zanahorias glaseadas, los higos grillados y el crocante de maní y caramelo. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para convencer a los expertos Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, que la despidieron a pura emoción.