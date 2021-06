Triste, Dani La Chepi reincidió en un viejo vicio: "Me siento mal"

Luego de pasar por MasterChef Celebrity 2, la comediante Dani La Chepi se sinceró en torno a un viejo hábito que lamenta haber retomado.

Tras su popularidad en MasterChef Celebrity 2, la actividad en redes sociales de Dani La Chepi se intensificó y aunque no llegó a instancias finales sí se convirtió en una de las participantes más simpáticas del reality gastronómico. Fue Instagram la red social por donde se animó a compartir una noticia que la tiene de con mal ánimo: reincidió en el tabaquismo, vieja adicción que había superado.

Por el encierro, Dani La Chepi volvió al viejo y molesto hábito de la adicción al tabaco y así lo expresó en la popular red social: "Estuve un año sin tocar el pucho, pero un día cometí el error y volví, y me siento mal porque se lo había prometido a mi hija y siento que le estoy fumando. ¿Dejamos juntos".

Y explicó: "Buen día, ya van 28 horas que no fumo y estoy re bien eh. Sí, se puede... En realidad, estoy así”, dijo, divertida, confesando que le está resultando difícil. "Yo ya dejé de fumar un año entero. O sea, dije ‘no fumo más’ y no fumé, no toqué ni un cigarrillo. No es que me daba asco, eso no me pasó. Viste que algunos dejan de fumar y ‘ay tipo, ¿podes fumar más lejos?'", sostuvo.

"Logré como un año no extrañar el pucho, estuve bien y con la cuarentena volví a fumar. Error, error, error. Y me sentí como muy frustrada, que le estaba fallando a Isa y que me estaba fallando a mí porque se lo prometí a la nena” reconoció la comediante.

Y para cerrar, les propuso un desafío a sus seguidores de Instagram: "me siento muy contenta por lo que acaba de pasar, que es lo siguiente: ustedes escribiéndome, diciéndome ‘me quedan pocos puchos en el atado y voy a dejar de fumar viendo tus historias. Y digo apa, bueno. Hagamos este proceso juntos, si estás en la misma... Pero no vale mentirse. Si metés pitada, nos lo contamos, ¿dale?".

La emotiva salida de La Chepi de MasterChef Celebrity 2

"Me llevo tu camino, tus sorpresas. Arrancaste siendo una cocinera de casa, simple. Has presentado platos ricos. Excelente madre. Tenés mucho talento, alegro, enamoradiza de la vida. Te voy a extrañar", expresó emocionado Donato De Santis, al momento de despedir a Dani La Chepi del reality MasterChef Celebrity 2.

A los elogios se sumó Damián Betular quien, con cariño, destacó: "Sos lo más, buena onda. Tuviste un crecimiento muy grande. Entendiste todo. Hoy Masterchef pierde una gran integrante, estamos muy contentos de haberte conocido. Te quiero mucho, te admiro mucho, seguí con ese humor". Por su parte, Martitegui agregó: "Nos alegraste todos los días. Sos una mujer súper talentosa, súper luchadora, que nunca se olvida de dónde viene. Sos una sorpresa todo el tiempo. Te ganaste cuatro amigos entre nosotros. Mi sensación es que ya ganaste, hay un país que te ama ya, y nosotros también".