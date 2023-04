La hermana de Thiago bailó con un famoso actor y se postuló para el Bailando

Camila Deniz saltó a la fama por apoyar a su hermano en la tribuna de Gran Hermano y ahora quiere participar en el reality conducido por Marcelo Tinelli. La joven mostró sus dotes para el baile acompañado por Brian Buley.

El éxito de Gran Hermano sobrepasó todos los límites. Además de lanzar a la popularidad a los 20 participantes que pasaron por la casa, también le dio fama a algunos de los familiares. Ese es el caso de Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, que sorprendió a todos al postularse para el Bailando 2023.

La joven, que ya había manifestado sus intenciones de ser una de las elegidas para formar parte de la próxima edición de GH, parece que no está dispuesta a abandonar los medios. Invitada al programa Tremendovich, la muchacha tuvo una "cita" con Brian Buley, quien rumores señalaban como su novio, y manifestó sus ganas de pasar por la pista del programa de Marcelo Tinelli.

“Todos me decían que me postule, pero no lo hice. Pero capaz que lo haga, me gustaría estar, con cualquiera que me toque”, afirmó Camila antes de mostrar sus dotes como bailarina junto al actor de El Marginal. Además, no descartó bailar acompañada por Buley. A continuación. a la pareja le pusieron un vals para que dancen bien acaramelados. “Yo te doy la vueltita”, se alcanza a escuchar a la joven en el video que se volvió viral.

¿La hermana de Thiago de Gran Hermano está de novia con Brian Buley?

Hace algunas semanas, el actor sorprendió a todos al revelar que chateaba frecuentemente con la hermana de Thiago Medina. "Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo”, contó Buley, en diálogo con Teleshow.

Según su versión, la relación avanzó sin freno y durante la su visita de la semana al programa de Republica Z, conducido por Joaquín Levinton, hasta bromeó con la posibilidad de convertirse en padre. "Estamos en algo, ahí... digamos, conociéndonos”, lanzó y aclaró: “¿Viste cuando sembrás así semillas y la tirás?”. Ante ese comentario, el cantante de Turf le preguntó con picardía si iban a tener un hijo, pero Brian aseguró que no entre risas: “Yo apunté a ella, hay onda entre los dos, eso es lo que tengo para decir. Pero no nos vimos personalmente”.

Sin embargo, Camila desmintió sus dichos y negó que sean pareja. Es más, sostuvo que la "cita" que le organizaron en el programa fue la primera vez que lo vio en persona. Aceptó que la relación comenzó por Instagram, pero subrayó que por ahora son tan solo amigos. "De mi parte te digo que no te ilusiones. Me conozco y no te quiero romper el corazón", aseveró.

¿Cuándo empieza el Bailando 2023?

Luego de 17 años, Showmatch dejó El Trece, pero el ciclo no llegó a su fin. Tras confirmase la llegada de Tinelli como nuevo gerente artístico de América, ese canal se aseguró la transmisión de la nueva temporada del Bailando. En este contexto, El Chato Prada, uno de los productores de confianza del oriundo de Bolívar, aseguró que ya iniciaron el casting para las bailarinas y los coaches. "Tenemos una gran lista, pero no hemos llamado a nadie todavía", sostuvo hace alguna semanas. Durante una entrevista con Ángel de Brito, el productor no dio detalles concretos, pero anticipó que la idea sería que el Bailando 2023 esté al aire durante la temporada de invierno, es decir en el mes de junio.

Pero los días transcurrieron y, según consignó Diario Show, los jueces para el regreso de uno de los productos más exitosos de Tinelli son: Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. Si bien todavía no están cerrados sus contratos, el conductor ya tiene el "sí" de los cuatro, con quienes ya habló sobre lo que se viene en la pantalla de América TV. En cuanto a los participantes, también ya se llegaron a algunas definiciones: Tomás Holder y Alfa Santiago, ambos exparticipantes de Gran Hermano, fueron los primeros confirmados de la competencia de baile.