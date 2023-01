La hermana de Thiago apuntó contra Daniela en Gran Hermano: "Es un gato con botas"

La hermana de Thiago Medina fue repudiada en las redes sociales por un polémico comentario que hizo sobre Daniela Celis en Gran Hermano.

Daniela Celis, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a vengarse una vez más de Thiago Medina, su novio dentro de la casa, y tuvo un gesto inesperado: lo nominó a placa y luego le dio un beso. En cuestión de minutos, las redes sociales ardieron y la frase "Gato con Botas" se convirtió en tendencia en Twitter.

La hermana mayor de Thiago, Camila, estaba en la tribuna y cuando Santiago del Moro le acercó el micrófono para hablar, sorprendió a todos al hacer una comparación entre Daniela y el icónico personaje de El Gato con Botas. Nuevamente, se ganó el odio de gran parte del público y de los fanáticos de Celis.

Resulta que Daniela fue al confesionario y votó a Thiago, tal como le había prometido al público al salir de la casa. Justo después de hacerlo, se dirigió a la cocina, en donde estaban todos sus compañeros, y le dio un beso en la boca a Thiago como si nada hubiese pasado. Una lluvia de aplausos y ovaciones invadió el estudio de Gran Hermano y Del Moro exclamó: "Para los que decían que Venganiela se había terminado... ¡Ahí la tienen más Venganiela que nunca!".

"Fue, lo nominó, se encontró y le dio un pico. ¡En tu cara! Pará que quiero hablar con la familia de Thiago", agregó el conductor, mientras se acercaba para hablar con Camila. "A vos te dejó sin palabras, Cami", le señaló. "Con el beso ese... Es un gato con botas", apuntó la joven, en referencia a la película animada y a la manera en que estaba vestida Daniela. "¡Eu, no, no, no!", exclamó Del Moro sorprendido, mientras se alejaba y volvía a su lugar.

La razón por la que Daniela Celis votó a Thiago en Gran Hermano

Daniela fue acusada por el público en reiteradas ocasiones de no haber cumplido con su promesa de vengarse de Thiago, luego de todas las cosas negativas que el joven dijo sobre su persona. Sin embargo, esta vez tenía muy en claro por dónde quería ir: “Estaba indecisa, pero terminé de pensarlo en este último momento. Yo sé que estoy acá gracias a la gente, me debo a ellos, sé lo que quieren todos y mi último punto es para Thiago”, dijo la joven oriunda de Moreno.

Y agregó que, además, todo era parte de una estrategia para poner a prueba a Maxi Giudici: “Él también quiere estar en placa. También sé que el líder es Maxi, y vamos a probar que tan fuerte es su 'amistad' con Thiago, a ver si lo salva o no”.