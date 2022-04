La gran figura que se arrepintió de trabajar con Mirtha Legrand en Telefe

Una estrella de la televisión argentina se arrepintió de trabajar con Mirtha Legrand en Telefe y lo reconoció. "Es feo", declaró entre otras cosas.

Si bien Mirtha Legrand es una gran estrella de la televisión argentina, no todos los que trabajaron con ella a lo largo de tanto tiempo la han pasado bien. De hecho, una de las figuras que compartió elenco con la diva en Telefe reconoció en las últimas horas que no le gustó el producto que integró con "La Chiqui" hace ya una década.

Se trata nada menos que de Federico D´Elía, quien estuvo en el lujoso equipo de La Dueña, aquella serie que se emitió por el canal de las tres pelotitas entre abril y noviembre de 2012. Incluso, las palabras del actor de 55 años en la entrevista con el programa Detrás de escena (Radio AM 540) resonaron fuerte y recogieron el guante al respecto en Socios del espectáculo (El Trece).

Federico D´Elía se arrepintió de trabajar en La Dueña, con Mirtha Legrand: "Pensé que iba a ser otra cosa"

En el diálogo con el ciclo radial conducido por Daniel Gómez Rinaldi de lunes a viernes entre las 15 y las 17, el prestigioso artista resultó demoledor. Consultado por su labor junto a la diva en Telefe, el ex Los Simuladores arrancó a pura ironía: "Por suerte, hay muchas cosas que me olvido". Sin embargo, al instante aclaró que "no es nada en particular por La Dueña, para no herir susceptibilidades" y agregó: "Porque he hecho de todo lo que se te ocurra".

Cuando Gómez Rinaldi le insistió al actor acerca de los motivos por los que no lo convenció el mencionado producto, Federico D´Elía contestó: "No sé si me gustó o no me gustó... Que no es la que más me gustó, seguro, pero hice cosas muchísimo peores". Y amplió con que "es feo en general el producto a dónde iba".

El artista profundizó sobre los detalles de las grabaciones de La Dueña: "Pensé que iba a ser otra cosa y apareció una crema mágica, me acuerdo... Una cosa así". Igualmente, no quiso ser tan duro y dijo también que "no estaba mal, son como esas cosas que son experiencias".

De paso, recordó que allí "volvía a actuar Mirtha Legrand después de tanto tiempo, con todo lo que eso representaba", con relación a que hacía 46 años que la santafesina no estaba en la tele. También resaltó que el envío "tenía muchas cosas lindas, tenía una muy buena factura, estaba muy bien hecho en general". Y cerró: "La historia en particular no fue la que más me atrapó".

Federico D´Elía trabajó con Mirtha Legrand en El Trece, pero está arrepentido.

Qué fue La Dueña, por Telefe

Se trató de una serie de televisión argentina coproducida por Endemol en la que, además de "La Chiqui" y de D´Elía, integraron el elenco Florencia Bertotti, Benjamín Vicuña, Fabián Vena, Peter Lanzani, Brenda Gandini, Manuela Pal y Juan Gil Navarro. Allí, Sofía Ponte (Mirtha Legrand) es una mujer de negocios que gracias a su empresa de productos cosméticos supo construir un poderoso imperio hasta transformarse en una referente mundial en dicho ambiente.

Mientras tanto, su familia y principalmente los hijos, los herederos de la empresa, se mantienen alejados de ella desde hace mucho tiempo. Sofía supone que, en parte, se debe a que los "malcrió" y esa culpa la lleva a tomar decisiones para acercarlos cada vez más de nuevo. Sin embargo, su plan no sale como se imaginaba y entonces comienzan una serie de relaciones y de traiciones que harán que todo termine mal en el clan, con denuncias y estafas de por medio.