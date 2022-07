La furiosa frase de Nicole Neumann tras las críticas de Mica Viciconte: "Te hace falta"

La modelo volvió a compartir una fuerte frase en sus redes sociales. Nicole Neumann habría respondido a Mica Viciconte con su posteo.

Nicole Neumann publicó una lapidaria frase en una de sus historias de Instagram y todo indica que fue dedicada a Mica Viciconte. La modelo hizo el posteo pocos días después de que la actual pareja de su ex, Fabián Cubero, la criticara como madre.

"Si alguna vez hablaste mal de mí, me mentiste o inventaste un chisme, te perdono y te deseo todo el amor del mundo, porque sé cuánto te hace falta", reza la frase que la celebridad de televisión que cobró popularidad a sus 12 años en los '90 posteó en las redes sociales.

Neumann había compartido un video en el que se vio a una de sus hijas casi tiene un accidente en la nieve y Viciconte la criticó por supuesta irresponsabilidad. "Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente", escribió la madre de Luca Cubero en una de sus historias, sin mencionar de manera directa a Neumann.

Personalidades de la televisión como Marcela Tauro y Carmen Barbieri se pronunciaron en contra de Viciconte por hablar mal de la ex de su pareja como madre. "Nicole es buena madre. Ella vive cuidando a las chicas. ¡Las vive cuidando! Nicole debe estar que arde. Yo si fuera Nicole, estaría enojadísima. Lo vuelvo a decir, Nicole es una gran madre. Se podría haber caído por ahí. El video me da un poco de impresión... Mica pasa mucho tiempo con las nenas, pero está mal que haga esto público", comentó la capocómica.

Por su parte, la periodista de Intrusos soltó: "No hace falta que suban todo. Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país. No me gustaría".

El reto que le habrían dado a Mica Viciconte desde Telefe

"Me está llegando información que dice que de verdad esto no gusta nada. Dicen que realmente no entienden cómo puede ser tan conflictiva", informó la periodista Nancy Duré en Intrusos sobre la opinión de Telefe ante el escándalo originado por Viciconte. "Te llaman por teléfono y de dicen 'acá de esto no se habla'", soltó la conductora Flor de la V sobre los manejos que suelen tener en Telefe con sus figuras.