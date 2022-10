La fuerte decisión que tomó L-Gante tras la detención del novio de Tamara Báez

El abogado de L-Gante reveló que el cantante tomaría acciones legales tras la detención de Despre, el nuevo novio de Tamara Báez.

El abogado de L-Gante reveló la fuerte decisión que tomó el cantante luego de que se viralizara la detención de Javier "Despre" Desprebíteris, el nuevo novio de Tamara Báez. "Podría haber sido un desastre", opinó Alejandro Cipolla respecto a la aprehensión del también músico en la madrugada del martes.

Desde que se separaron, L-Gante y Tamara Báez se cruzan tanto en redes sociales como en la Justicia con durísimas acusaciones. Pero en medio de los dardos venenosos cruzados, fue la nueva pareja de la influencer quien quedó en el eje de la polémica tras haber sido detenido.

Es que en la madrugada del martes, Despre fue detenido por querer entrar a un boliche con una pistola 9 milímetros semiautomática de la que no tenía la documentación correspondiente. Consultado por el cronista de Socios del espectáculo, el abogado de L-Gante dio su opinión profesional respecto a la detención del novio de Tamara Báez: "No debería quedar en libertad porque la pena en cuestión es de 3 años y seis meses de mínima, es decir, no es un delito excarcelable".

"Podría haber sido un desastre", agregó durísimo el letrado. De la misma manera, Cipolla también contó qué siente L-Gante ante esta inesperada situación: "Hoy lo hablé con Elián y está bastante preocupado por este tema. Él se muestra dentro de la casa, se muestra con su bebé...".

Inclusive, el letrado detalló que la detención de Despre podría tener consecuencias legales para Tamara Báez: "La verdad es que vamos a tener que tomar medias judiciales respecto de este tema". "Me pareció una locura, cuando se lo acusaba que mi cliente era el violento, al final resultó que las cosas se dan vuelta", concluyó Alejandro Cipolla en su charla con Socios del espectáculo.

L-Gante y Wanda Nara estarían planeando unas vacaciones románticas en París

Wanda Nara y L-Gante se muestran más juntos que nunca. Si bien no confirmaron su romance, aseguraron que están enamorados y que se están conociendo. "La semana que viene Wanda está volviendo a Turquía. L-Gante y Wanda Nara se van a encontrar en París, en la ciudad del amor. Eso es lo que me cuentan. Probablemente esperen a blanquear a que la situación con Tamara esté del todo resuelta", reveló Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

La panelista agregó además que "la relación entre Wanda y L-Gante marcha más que viento en popa y en cualquier momento llegaría la confirmación conjunta". "Desde el entorno de L-Gante dicen que la relación le está haciendo muy bien, que nunca lo vieron así, que está mucho más tranquilo y que dejó de fumar marihuana", cerró Fernández.