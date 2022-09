La fuerte advertencia de Luciano Castro a Flor Vigna: "¿Por qué no lo dejás?"

En medio del escándalo de la bailarina con su expareja, el actor tuvo una fuerte reacción al respecto.

Luciano Castro le hizo una fuerte advertencia a Flor Vigna tras su fuerte pelea con Nico Occhiato. Pese a que la bailarina y el conductor intentaron volver a trabajar juntos tras su ruptura amorosa, la situación no terminó de la forma esperada y terminaron enfrentados. Por este motivo, la pareja de Vigna decidió intervenir.

A días de finalizar las grabaciones de El Último Pasajero, se conoció que Vigna y Occhiato tuvieron una fuerte discusión que los llevó a manejar una relación bastante tensa durante los últimos días de trabajo. En este marco, en Socios del Espectáculo revelaron la fuerte interna entre ambos conductores y la fuerte reacción que tuvo Luciano Castro ante el malestar de su novia.

"Las grabaciones en la semana fueron un caos, se armó muy fuerte y hoy no se hablan. En la intimidad de la grabación, según cuentan testigos, ella se la pasaba diciendo que él es un agrandado, un soberbio, que nadie lo quiere en todo el equipo", revelaron en el programa de espectáculos de El Trece sobre el detonante del vínculo. Además, añadieron cuál fue la actitud de Vigna que hartó a Occhiato: "Y explotó todo cuando lo trató de soberbio públicamente, si las grabaciones no terminaban ayer, ella no seguía grabando más con él".

En ese sentido, Rodrigo Lussich reveló la fuerte reacción que tuvo Luciano Castro al ver la angustia de su novia por las constantes peleas con su expareja y compañero de trabajo. "Luciano Castro estaba cansado de ver llegar a Flor Vigna mal, de mal humor y triste después de las grabaciones", reveló el conductor. "Ella no disfrutando de un programa que estaba andando muy bien y él varias veces le dijo ‘¿Y por qué no dejás eso? ¿Qué es lo que está pasando?'", sentenció el conductor sobre la advertencia que le dio Castro a la intérprete de Uy!.

Flor Vigna reveló la particular forma de dormir de Luciano Castro

La actriz y bailarina Flor Vigna se metió en la intimidad de su pareja, el actor y galán de telenovelas Luciano Castro, y mostró la extraña forma de dormir que tiene. La publicación se viralizó rápidamente y las redes potenciaron el juego en divertidos memes.

En un video que publicó en su historia de Instagram, Vigna enfocó al actor en la cama, cubierto de frazadas, y con mucho humor le espetó: "¿Cuántas frazadas tenes, mi amor? ¡Tres!". Junto a la imagen de Luciano Castro -quien saltó a la popularidad con la telenovela de Polka, Valientes- la bailarina escribió: "Mi friolento".

Semanas atrás, Vigna filmó un video en el que se puede ver al actor de El Primero de Nosotros (Telefe) con una campera, sentado al lado de una mesa y tomando un helado. Asimismo, la presentadora de El Último Pasajero reaccionó a la situación a pura risa. "Está con papuchito, ja. Che, pero te estás bajando todo el helado, hijo de puta", le manifestó Flor a Luciano Castro, a quien se lo puede ver rasqueteando el postre con una cuchara. Asimismo, la reconocida influencer escribió otro mensaje en la story de Instagram: "Se baja un kilo de helado por noche el hdp".

De acuerdo a lo que la cantante, bailarina y conductora aseguró en las últimas entrevistas que dio, su relación con Luciano Castro es muy buena. Ambos empezaron a salir a mediados de 2021 y justamente después de que se confirmara la ruptura del actor con Sabrina Rojas, con quien tuvo un hijo.