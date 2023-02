La fuerte acusación de Cande Tinelli a Coti Sorokin tras su separación

La influencer habló sobre su separación del cantante y reveló cómo se siente alejada de él.

A tan solo días de haber confirmado su separación de Coti Sorokin, Candelaria "Lelé" Tinelli habló a fondo de su distanciamiento y lanzó una fuerte acusación contra el cantante. "Estoy soltera, sin idas y vueltas", enfatizó la hija de Marcelo Tinelli.

Luego de hablar poco detalladamente sobre el tema en sus redes sociales, "Lelé" fue interceptada por el móvil de LAM y allí brindó declaraciones sobre su separación. Precisamente, la tensión mediática entre ambos empezó luego de que el cantante de Antes que Ver el Sol acusara a su exnovia en el mismo programa de "ser muy impulsiva con las decisiones".

En este marco, la cantante respondió a estas declaraciones y reveló varios detalles desconocidos del vínculo que mantuvo por casi tres años. "Vi la nota que le hicieron, me pareció rara. Es como que me hizo quedar como una loca, medio boluda. No me gustó la nota y se lo trasmití. El no me cuidó", empezó por decir Candelaria.

Luego, añadió: "Él siempre busca salir bien parado, pero ya está. Yo estoy bien, estoy tranquila. Volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre". Además enfatizó en que su vínculo estaba finalizado definitivamente y pidió que "ojalá encuentre una persona que lo haga feliz".

Sin embargo, pese a las declaraciones de la hija de Marcelo Tinelli, Ángel De Brito quiso redoblar la apuesta y generó aún más tensión sobre el tema. Precisamente, el conductor de LAM tweeteó que la relación había finalizado por varias actitudes tóxicas por parte del cantante. "Ella le dio salida a Coti por su ego enorme, parece que era infumable y se quejaba de los viajes que hacía con su familia", aseguró.

Coti Sorokin dijo lo que nadie esperaba sobre Cande Tinelli: "Es el infierno"

Coti Sorokin escribió un texto sobre Candelaria Tinelli, después de haber anunciado su separación ante los medios. El cantante se expresó sobre las especulaciones de la prensa de supuestas infidelidades y se mostró enojado al respecto.

"Con nuestras distancias, nuestras cercanías, nuestros trenes de ida y vuelta y buenos y malos entendidos, con el impulso y la razón, con la razón del corazón, con todo eso y todo lo demás. Ser fascinante, te amo profundamente, lo sabés", comenzó su posteo el artista que creó hits como Antes que ver el sol, Nada de esto fue un error y Color esperanza.

Coti demostró en su publicación que mantiene un recuerdo amoroso de quien fue su pareja, a pesar de que sus vidas hayan tomados caminos diferentes: "Todo eso que dicen es burda mentira y los hacedores se van a cocinar en ese caldo ardiente que es el infierno de los mentirosos, eso también lo sabés. A partir de ahora, el silencio".

La pareja se había convertido en una de las más famosas de la farándula desde que confirmaron su relación y hasta formaron parte de Canta Conmigo Ahora, el ciclo que condujo Marcelo Tinelli en 2022, como jurados. Incluso, Sorokin llegó a proponerle matrimonio a Cande durante un show en Madrid, pero todo salió de la peor manera.

Tinelli se expresó sobre su separación en sus redes sociales pero no recordaría a Coti de la misma manera que el músico la recuerda a ella. "No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona. Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad. Al menos no estaría enterada de eso (la infidelidad). Si saben algo, los leo. Ya de los hombres no me sorprende nada", escribió contundente la hija menor del matrimonio de Tinelli con Soledad Aquino.