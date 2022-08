La frase machista de Rodrigo Lussich sobre Tini Stoessel por De Paul: "Demasiado armada"

El periodista se pronunció en contra de la cantante por salir con un hombre con hijos. Rodrigo Lussich defenestró a Tini Stoessel por decir que no está enamorada de De Paul.

Rodrigo Lussich criticó duramente a Tini Stoessel por las declaraciones que dio cuando fue consultada por su relación con Rodrigo De Paul. El conductor de Socios del Espectáculo fue contundente en su descargo, en el que puso a la cantante en el lugar de la rompefamilias por salir con un hombre con hijos.

"La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini Stoessel, que no confirma estar enamorada de Rodrigo de Paul. Todo esto para que, cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón", comenzó el periodista indignado tras los dichos de Stoessel en alusión a su no enamoramiento de De Paul.

Lussich continuó con un fuerte consejo a la madre de los hijos del futbolista y enunció: "Camila Homs, andá para allá que De Paul es tuyo. Esta piba no está enamorada. Era un capricho de juventud. Tini dice 'lo quiere mucho'. Son generaciones que no se enamoran. Es todo líquido. Es todo amor de redes".

"Tini Stoessel es como una casa prefabricada porque está demasiado armada. Le arman tanto la vida que no se enamora. No siente nada", profundizó su odio hacia Tini el periodista. Y remató: "¡Tini pincha el globo de una manera! Tanto sufrimiento, una familia rota, idas, vueltas, el señor Homs que sale con un ataque, el quilombo con Trimarco (exabogado de Camila Homs), la división de bienes, Chiqui Tapia que se mandó la cagada al hablar de De Paul en el Mundial. ¡Todo esto para que vos no estés enamorada!".

La dura frase de Tini Stoessel sobre su romance con Rodrigo De Paul

La cantante fue parte de la ceremonia de los Premios Gardel, en la que obtuvo varios galardones e hizo una presentación en vivo en la que interpretó su nueva balada Carne y Hueso y luego invitó a David Lebón al escenario para poner su voz al clásico Seminare.

Lizardo Ponce era uno de los periodistas a cargo de hacer entrevistas a las figuras del evento y, cuando accedió a hablar con Tini, le preguntó si estaba enamorada de De Paul: "¡Qué palabra! Estoy muy bien. Estoy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid. Pasamos unos días juntos. En ese sentido estoy recontenta. Rodri es lo máximo. Le está yendo increíble en todo lo que hace y nos acompañamos rebien".