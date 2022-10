La fogosa confesión de Julieta en Gran Hermano en una caliente charla de las chicas: "No puedo más"

La participante trajo un picante tema de debate con sus compañeras y abrió un juego de revelaciones íntimas que nadie esperaba.

En su segunda semana de convivencia los participantes de Gran Hermano (Telefe) ya formaron alianzas, hubo traiciones y espacio para nuevos amores y relaciones sexuales, dos temas de interés para las redes y los fanáticos que siguen a diario el programa. Fue Daniela, la joven que tuvo una infancia dura porque le hacían bullying, quien llevó el tema a la mesa de debate con parte de sus compañeras y consiguió fuertes revelaciones.

"Chicas, perdón que pregunte pero, ¿cómo van con el tema sexo?, ¿bien?", disparó Daniela antes sus compañeras, que la miraron con expresiones que fueron desde el asombro a la incredulidad. Fue Lucila "La Tora" la que rompió el silencio con un determinante: "No me calienta nadie". Sumándose a su compañera, Mora indicó que comparándose con la media de la gente, su apetito sexual es "muy bajo".

Sincera, Julieta optó por desahogarse ante las demás concursantes y afirmó: "No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea". Cruzando esta postura, Mora la frenó y arremetió: "Faltan tres meses y medio, ¿cómo vas a hacer?". "Estoy muy mal acostumbrada". La conversación derivó a los consumos de pornografía y Mora señaló: "Me gusta consumir porno".

Aprovechando el clima de total desinhibición, Daniela reveló "que trajo algo" para calmar la ansiedad y sus compañeras quisieron saber si eran fotos o un juguete sexual. "¿Una balita?", deslizó "La Tora" ante la mirada de desconocimiento de Coti, a quien le explicaron el funcionamiento del estimulante de clítoris. Para cerrar el picante debate, Daniela contó que antes de entrar a la casa de Gran Hermano terminó con su pareja de 5 años: "Fue un acuerdo mutuo. Le dije 'quiero estar tranquila ahí adentro, sin limitarme'. (...) Tiene 20 años más que yo, me entendió".

Walter Alfa no pudo contener la emoción y lloró en Gran Hermano: el video

A poco más de una semana del regreso de Gran Hermano a Telefe después de seis años, sucedieron un sinfín de episodios que despertaron todo tipo de reacciones. El caso de "Alfa" no fue la excepción: en la emisión del miércoles 26 de octubre, pidió encarecidamente al público que no lo voten, ya que es uno de los nominados.

"Yo voy a seguir siendo el mismo que soy día a día. El mismo que está acá como todo lo que hice en mi vida para ser feliz, para reírme, para pasarla bien", manifestó el participante de 61 años en un relato donde se notaba una voz quebrada de emoción. "Como todo lo que hice en mi vida, aunque a veces no me salió bien. Y después de intentar hacer las cosas bien lloré como un loco", siguió.

El momento fue replicado por Santiago Del Moro en el debate de Gran Hermano, como así también en las redes sociales. "Voy a intentar dormir un rato", cerró Alfa mientras había hecho un largo silencio y se secaba las lágrimas con la frazada de la cama.