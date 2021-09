La figura de La 1-5/18 que no soportó las críticas: "Me puse a llorar"

Una de las figuras protagonistas de la ficción de Polka aseguró haberse quebrado tras leer las críticas en las redes sociales. Julieta Bartolomé, sincera sobre lo que le ocurrió en las últimas horas con La 1-5/18.

El estreno de La 1-5/18 generó muchísima repercusión en las redes sociales. Sin embargo, no todas las interacciones entre la novela y los usuarios fue positiva: muchos de ellos eligieron burlarse de la trama y de sus actores, puesto que el centro de la noticia no estuvo focalizado en lo positivo de volver a tener una ficción nacional en pantalla. De hecho, una de las protagonistas admitió haber llorado tras leer los comentarios negativos hacia su papel.

En diálogo con Pronto, Julieta Bartolomé reconoció haberse quebrado por observar las apreciaciones sobre su trabajo en las redes sociales: "Yo me hice la canchera y dije 'seeeee, yo estoy re preparada, estoy re segura de mi trabajo'. Y la verdad que el día del estreno cuando volví me sorprendí porque creo que fui una de las personas que más nombraron, había memes, vídeos y decían muchas cosas malas y también muchas cosas buenas. Había gente que decía 'este personaje me encanta' y había gente que me mataba. Y justo había Luna en Piscis, y estaba muy sensible y me puse a llorar”.

De forma contundente, la protagonista reveló la incomodidad que sintió al momento de hacer el casting para quedar en la novela: ”La realidad es que a mi me llamaron por los videos de Instagram que hacía de La Chabona, varios hechos con mi voz. Y cuando fui al casting hice algo más sutil, más barrial y con la voz no tan impostada. Pero la producción me dijo ´no, no, nosotros queremos lo otro, porque vas a ser la única de las mujeres que habla así’. Y, me costó mucho, me dio mucho miedo".

"La verdad que hablé con mucha gente, me metí en muchos lugares, investigué léxico… Y el léxico que tiene Roxy, es el real de gente que está en la villa o de gente que vive en lugares más humildes, digamos. Más allá de que no todos hablan igual, obviamente, porque hay una diversidad enorme. Pero nada es inventado al azar”, agregó Julieta Bartolomé, dejando en claro cuál fue su preparación para armar el personaje por el cual fue contactada.

¡Un descontrol! La fiesta de los actores de La 1-5/18 organizada por El Trece

La 1-5/18, novela de El Trece, tuvo su estreno el pasado lunes 20 de septiembre. La nueva apuesta de Adrián Suar fue bien recibida por los televidentes, aunque también hubo memes y reacciones por la propuesta de la tira. Tras los primeros capítulos, los actores fueron invitados a una fiesta organizada por el canal y todo terminó en descontrol. Curiosamente, un miembro del elenco expuso el mal momento que atravesó en medio de la celebración.

Los videos fueron publicados por Ángela Leiva, una de las figuras de La 1-5/18 que fue muy elogiada por el público tras la emisión de los primeros capítulos. En las imágenes, la actriz mostró cómo fue parte de la fiesta y también se grabó dándole besos a varias actrices de la novela: Agustina Cherri, Lalinga Rolinga, Julieta Ruiz, Julieta Bartolomé, Ornella D’ Elia y Shirley Briceño, entre otras.

El video se viralizó en las redes sociales y también generó una suerte de incertidumbre el comentario que realizó una de las actrices. En una de las historias que subió, la actriz Juli Bartolomé manifestó: "Me siento mal". Y luego, Ángela le dio un beso y lo publicó en las redes.