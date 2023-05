La extraña situación que vivió Laurita Fernández en Uruguay: "Nos encapucharon"

Laurita Fernández decidió contar cómo fue la extraña experiencia que atravesó en la TV de Uruguay. La conductora participó de un programa y relató qué fue lo que le pasó.

Laurita Fernández dejó de lado por un rato a El Trece, canal en el que conduce de lunes a viernes Laurita Fernández en la pantalla de El Trece, y viajó a Uruguay para formar parte de un programa de TV. Allí protagonizó una extraña situación que decidió compartir luego de su participación.

Teniendo en cuenta que es una estrella no sólo en la Argentina sino también en tierras charrúas, Laurita fue invitada a Quién es la Máscara, programa en el que los famosos deben cantar y bailar disfrazados de animales para que un jurado y el público adivinen quién es la persona en cuestión.

A la presentadora y modelo le tocó disfrazarse de koala y, curiosamente, relató cómo fue su vivencia: "Fue una experiencia distinta a la que hice jamás y que voy a hacer, creo". Todavía sorprendida, relató: "Llegamos, vine con mi profe de canto Emi, para que me ayude en las canciones, nos metieron en una camioneta, a las dos nos encapucharon, me sentía como en esas películas en las que vas a robar un banco, y de pronto llegamos al canal, cada cosa que necesitaba lo tenía que escribir en un papel y pasarlo por debajo de la puerta, nadie sabía quién eras".

"Querías ir al baño y tenías que montarte y ponerte el casco, los guantes, el buzo, el pasamontañas, todo", agregó Laurita en diálogo el conductor del programa emitido por Teledoce (Uruguay), sin poder salir del asombro sobre todo lo que debió hacer para que absolutamente nadie del canal se enterara de su identidad y no arruinara el programa.

De todas formas, se mostró contenta por su participación en Quién es la Máscara: "Fue impresionante y la verdad ensayar, bueno..., el koala es hermoso, pero tenía un ojo acá y el otro acá (NdeR: señalando puntos opuestos), entonces yo llegaba a ensayar y no se veía nada". Y añadió: "Los bailarines, la verdad, unos genios, el coreógrafo también, porque en el medio de las coreografías me gritaban: ‘a la derecha’, ‘a la diagonal’, y me iban ayudando porque estábamos medio ciegos”

Finalmente, Fernández sostuvo que se siente muy recibida por los uruguayos: "La verdad es que fue maravilloso. Yo vengo a Uruguay desde chiquita con mi familia, pasé todos mis veranos acá, mi hermana aprendió a caminar acá, en Uruguay, y nos vivíamos sacándonos fotos. Así que para mí estar acá con todos ustedes, con las cosas lindas que me regalaron es un placer".

