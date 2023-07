La experiencia paranormal de la madre de Karina La Princesita mientras estaba en coma: "Vi que me llamaba alguien"

La madre de Karina "La Princesita" reveló la experiencia extrasensorial que vivió mientras estaba a internada luchando por su vida.

Mónica Cuello, la madre de Karina "La Princesita", reveló la experiencia paranormal que vivió años atrás, cuando estaba internada en un quirófano y tuvo una cirugía de urgencia. La mujer pasó por LAM (América TV) para hablar sobre la salud mental de su hija y, en medio de la conversación con Ángel de Brito y el resto de los panelistas presentes, contó una de sus historias personales que más le cambiaron la vida para siempre.

Mónica contó que esto ocurrió cuando tenía 29 años y tuvieron que operarla de urgencia por un quiste en un ovario. Mientras estaba en coma, tuvo una llamativa visión, como si hubiese estado al borde de la vida y la muerte. Su relato conmovió a todos en el piso de LAM, quienes la escucharon impactados.

“En un momento, me vi. Vi que me llamaba alguien, como si fuera del mismo hospital. Yo le decía: ‘¿A dónde vamos?’", recordó la madre de "La Princesita". Y agregó que esa persona la llamaba y le decía: "Tranquila, yo hasta acá te puedo llevar". "Cuando me levanto de la silla de ruedas en la que me llevaban, se terminaba todo, se terminaba el hospital. Yo miraba y no había nada", continuó.

Acto seguido, vio algo muy extraño en el cielo. "Cuando veo que se despeja un poco algo que era como nubes, veo una línea muy perfecta, negra, como un horizonte. No sabía que estaba pasando. Esa línea se empieza a acercar, acercar, acercar, como en la cinta de los supermercados. Era infinito, de punta a punta", detalló.

Y agregó que "eran personas vestidas de negro, una al ladito de la otra". Al mirarlas bien, notó que eran sus familiares: "Una era la abuelita que me crió. Y estaban mi papá, mis abuelos, mis tíos. Las personas que se habían ido. Les pregunté cómo estaban. 'Ahora, acá estamos bien’, me dijeron'. Era una alegría. Y yo tenía tanta alegría con mis bebés que les dije: Esperen, quiero que conozcan a Karina y a Ezequiel".

Segundos después, sintió que se caía y le comenzó a doler el pecho fuertemente. “Me desperté en la camilla. Fueron segundos. El médico me dijo que recién reaccioné en el tercer electroshock", recordó. Y cerró con una profunda reflexión: "Después que desperté dije: ‘Hay que ser mejor persona’. No sé si lo habré logrado o no, porque todos nos equivocamos”.

La madre de Karina "La Princesita" reveló el día más oscuro que vivió junto a su hija

Mónica recordó el duro momento que vivió con su hija, cuando tuvo un fuerte episodio depresivo y le hizo un desesperado pedido de ayuda. "Una vez estaba muy mal, no sé si se va a enojar... Pero me dijo: ‘mamá, por favor intername’", recordó la mujer, en diálogo con LAM (América TV).

Y agregó que fue una situación tan desesperante que no supo cómo actuar: "Yo llamé a todos lados, no sabía para dónde disparar. Kari es muy hermética, es muy raro que me haya dicho una cosa así. Yo veía que estaba nerviosa y pasaban cosas que la tenían mal. Es grandiosa, no es pobrecita. En el lugar de ella no sé lo que hubiera podido hacer".