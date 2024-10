La exfigura del Bailando de Marcelo Tinelli que volverá a la TV con Susana Giménez en Telefe

Susana Giménez recibirá a un ganador del Bailando en Telefe.

Susana Giménez regresó a la pantalla televisiva a finales del pasado septiembre y desde entonces recibió a invitados de diversas áreas de interés a nivel masivo. En ese sentido, ya se conoció quiénes serán los entrevistados de la diva en la próxima emisión y hubo un nombre que sorprendió, por la cantidad de tiempo que estuvo alejado de la TV.

La actriz de filmes como La Mary y La Piel del Amor en esta temporada invitó a personajes vinculados al deporte como jugadores de fútbol y a sus madres; a artistas como María Becerra y Lali Espósito e incluso al Presidente de la Nación, Javier Milei. En cuanto a los próximos invitados, se conoció que hará dos entrevistas: una con Cris Morena y sus nietos y otra con una exfigura de Bailando por un sueño y su pareja.

Nicolás Occhiato fue parte del reality show de Marcelo Tinelli en El Trece en 2019 y se convirtió en el ganador del ciclo junto a su compañera de baile, Flor Jazmín Peña. Con el correr del tiempo, la pareja de baile se convirtió en pareja sexoafectiva y este domingo estarán en el living de Susana Giménez.

Cabe destacar que, después de varias conducciones de programas que no tuvieron un éxito relevante en televisión, Occhiato se alejó de esa industria y se convirtió en un pionero del streaming en Argentina al crear Luzu TV, un canal que tiene millones de visualizaciones en YouTube. En su programa Nadie Dice Nada, su novia Flor Jazmín es una de las columnistas fijas.

Susana Giménez tiene 80 años de edad.

Las insólitas declaraciones de Javier Milei en lo de Susana

“Nosotros recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas, eso no es un tema menor porque si la crisis hubiera estallado hoy hubiéramos tenido 95% de pobres. El punto es que el escenario alternativo era muchísimo peor y además otra cosa que también tiene que comprender la gente es que la pobreza ni se genera en un día, ni se elimina en un día”, comentó el mandatario ante "La Su", en su programa de TV. Y sumó: "Yo soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años en 9 meses".

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".

La indirecta de Susana Giménez contra Milei por la cadena nacional

"Pensaba debutar el 15 de septiembre. Teníamos el programa preparado, el sketch de apertura filmado, pero llamaron de la presidencia al canal y dijeron que había cadena nacional. Pidieron disculpas muy amablemente. Así que dije: ‘Bueno, me voy por cinco días a ver los perros y de paso descanso un poquito’. Vuelvo el viernes. No creo que pase nada por retrasar el estreno una semana, pero me quedé muda porque teníamos todo preparado. Ahora estoy tranquila, espero que nos vaya bien", comentó la diva sobre la postergación de su estreno.