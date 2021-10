La ex de Luciano Pereyra rompió el silencio tras la acusación por acoso

Contundente testimonio de Milca Gili, expareja de Luciano Pereyra. La protagonista se expresó luego de las versiones que señalaron al cantante con una "peligrosa" obsesión.

En las últimas horas se conoció una versión que acusaba al cantante Luciano Pereyra de tener una "peligrosa obsesión" con su expareja Milca Gili. Lo cierto es que fue esta protagonista quien se manifestó en televisión para hablar al respecto y referirse a quien supo ser su novio cinco años atrás.

“La canción la sentí como un guiño para mí”, afirmó Milca Gili, en diálogo con Intrusos y haciendo alusión al videoclip en donde Luciano Pereyra le habría dedicado un mensaje encubierto con un alfajor Milka y una actriz con rasgos similares a ella.

En este sentido, en Intrusos le preguntaron a Milca Gili si aún tiene sentimientos por Luciano Pereyra. “¿Vos todavía lo amás?”, le consultaron, y observaron rápidamente un gesto en su mirada que podría haber sido una aprobación. Luego de este momento, repreguntaron: "¿Terminaste con él hace cinco años y todavía se te ponen los ojitos así?”.

“Ambos teníamos mucho carácter y no nos supimos entender. Yo sigo escuchando su música y me emociona cada vez que la oigo”, contestó Milca Gili, quien desmintió las versiones que acusaban a Luciano Pereyra por acoso. A su vez, manifestó un cálido recuerdo de quien fue su compañero de vida hasta el año 2016.

¿Qué dijeron Luciano Pereyra y Milca Gili sobre su relación?

Gili había conversado un tiempo atrás sobre su vínculo con el cantante y dijo que habían tenido una "relación tóxica" y que las cosas no habían funcionado, especialmente, porque él era una persona muy conocida. “Éramos una pareja normal, conocía a su familia, amigos pero nunca me blanqueó”, comenzó.

“Me dedicó varios temas conocidos. No fue una relación democrática. Es difícil salir con un artista tan conocido. Me enteré que en un show del Gran Rex contó detalles de nuestra relación; eso me dio mucha bronca, porque nunca lo había blanqueado”, contó también Milca.

Sin embargo, destacó que al principio era una relación muy linda, cuando podían disfrutar de su intimidad. “Fue amor puro desde el primer beso. Estuvimos muchos años tranquilos y estables, lejos de los medios y de cualquier opinión ajena, hasta que nos fuimos a vivir juntos: ahí me propuso matrimonio y tener hijos”. Finalmente, ella no soportó todo lo que implicaba salir con Luciano Pereyra y él consideró que si no aguantaba todo eso por él, entonces no valía la pena. “Si no lo aceptaba, no lo amaba”, explicó Milca.