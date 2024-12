La estrategia de El Trece para ganar el rating de Año Nuevo

Se supo qué pasarán en El Trece en Año Nuevo.

El Trece es uno de los canales líderes de la televisión argentina y durante todo el año se disputó el primer puesto rating con Telefe, pero no lo ganó. En ese sentido, un medio especializado en espectáculos indicó cuál fue la decisión de la emisora en relación al contenido que pondrán al aire en la vísperas de Año Nuevo.

Todos los canales en Noche Buena y en la noche del 31 de diciembre suelen poner a aire programas distendidos, que no requieran demasiada atención por parte de los televidentes, ya que lo que suele suceder en esos momentos es que la gente deje la televisión de fondo mientras charlan.

De ese modo, en El Trece pondrán al aire el ciclo The Floor a las 21: una opción ideal para la fecha, ya que no es necesario estar súper concentrado durante toda la emisión para entretenerse. Al mismo tiempo, a partir de las 22, en el canal del Grupo Clarín transmitirán la típica programación de fiestas: momentos musicales en vivo protagonizados por artistas populares. Aún se desconoce qué músicos formarán parte de la elección de El Trece, pero suele tratarse de cantantes argentinos relacionados al rock, la música melódica, la cumbia y el folklore.

Mirtha Legrand contó lo que le pasó al aire en El Trece

"Bueno, quiero comentarles algo. En el último programa yo tuve un entredicho... Yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán. Le quiero pedir disculpas", comenzó su descargo la abuela de Juana Viale. Y siguió: "No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé qué me pasó. Me salió relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa".

Varias figuras arribarán en El Trece en 2025.

Legrand aludió a su usual manera de preguntar pero reconoció su error: "De costumbre no hago ese tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece. Así que le pido disculpas. Mil perdones, Roberto. Y bueno, cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir".

El clásico que vuelve a El Trece en 2025

El Trece anunció el regreso de MDQ Para todo el mundo, el programa de viajes conducido por Eugenio y Culini Weinbaum. Además de este regreso televisivo, los hermanos Weinbaum estrenaron Dos piratas y un tesoro, su debut en el teatro que se presenta de jueves a martes a las 22 en el Teatro América (Avenida Pedro Luro 2289), en Mar del Plata. "La desopilante obra nos invita a viajar por los lugares más sorprendentes del mundo y vivir junto a ellos una aventura llena de desafíos en busca de un tesoro que promete cambiarles la suerte para siempre", indica un comunicado de prensa sobre la trama de la comedia.

Viviana Canosa, figura de El Trece en 2025

El 2024 de Viviana Canosa estuvo atravesado por su salida escandalosa de LN+, luego de que haya tenido una tensa relación con varios colegas del canal, entre ellos, Luis Majul. Durante unos meses, estuvo sin trabajar hasta que se incorporó a Radio Rivadavia, pero pegó el portazo a mediados de diciembre de 2024 y aún no había novedades en torno a su futuro en la televisión. A poco de que termine el año, la conductora confirmó que será una de las caras nuevas de El Trece.