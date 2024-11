La emoción de Rodrigo Lussich por el anuncio histórico que hizo al aire: "Es mi hijo".

Rodrigo Lussich hizo un anuncio histórico en Socios del Espectáculo (El Trece) cuando presentó ante Adrián Pallares y los televidentes a su hijo. "Va a cumplir 8 años", explicó el periodista mostrando a su hijo a cámara.

Todo empezó en su programa de espectáculos, cuando Lussich presentó a su perro Nano en el estudio, un labrador negro, y con motivo de un informe sobre las mascotas en la televisión. "Yo hago muchos contenidos con Nano para mis redes e hice un video en el que pregunto si tu perro es tu hijo. Para los que tenemos perro o mascotas, son nuestros hijos más allá de que tengas o no hijos humanos", señaló Lussich mientras le hacía caricias a su perro.

"Nano va a cumplir 8 años, nació a fines del 2016. Llegó a mi vida después de Totó, que era otro perro negro igual que él, que lo tuve 13 años, y de Winona, otra labradora rubia que tuve muchos años y que se quedó con mi expareja Dami. 'El Negro' llegó después, él es muy distinto: es un perro más tranquilo en casa, muy pancho y dormilón, pero cuando sale de casa es bastante mal llevado con algunos perros de otras razas, es pendenciero. Hay que estar atento", agregó el periodista. "Vivo con Nano y es un perro súper independiente. Duerme mucho, es un perro adulto. De pendejo fue bravísimo porque rompía, destruía plantas. El primer año de él yo vivía en San Telmo y teníamos una terraza divina que la destruyó entera", sumó.

Días atrás, Rodrigo Lussich compartió en su cuenta de Instagram un video con su perro Nano en el que remarcó: "Yo no tuve hijos, pero tuve perros. Tengo a Nano y es mi hijo. Uno a su perro lo cuida como cuida a su hijo, le enseña lo que está bien y lo que está mal, lo alimentás, lo malcriás, lo cuidás, lo llevás al doctor, lo llevás a la escuela, lo sacás a pasear, lo arropás para dormir, jugás con él, lo retás cuando se manda una de las suyas, lo presentás al mundo, lo llevás de viaje, lo bañás y le cortás el pelo. Te preocupás si se siente mal, podés estar noches sin dormir a su lado, bailás y cantás con él. Un perro es como un chico, es lo más parecido a un niño que existe. ¿Por qué? Porque es leal, no tiene maldad, solo quiere estar con vos, solo quiere lo quieras, que lo guíes, que le enseñes".

Dolor en El Trece por lo que se enteró al aire Lussich: "No hay otro tratamiento"

Socios del Espectáculo (El Trece) recibió una visita esperada que emocionó a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares e impactó a los televidentes por la dureza del mensaje que se transmitió al aire. "No hay otro tratamiento", reveló la invitada ante los conductores del magazine.

La panelista Mariana Brey volvió a Socios del Espectáculo tras casi 15 días de su ausencia por una operación de vesícula y habló de lo difícil que está siendo su proceso de recuperación, en tanto recordó cómo dio con el diagnóstico que la obligó a enfocarse en su salud: "Hice un posteo después de la cirugía que visto a la distancia puede sonar un poco exagerado, pero yo le tengo terror a los quirófanos. Hace un tiempo me encontraron piedras en la vesícula. Cálculos. No era que tenía que operarme urgente pero la única manera de sacarlos era de forma quirúrgica. No hay otro tratamiento. Bueno, dejé pasar un poco de tiempo y hace poco, por otro control, notaron que la cantidad de piedritas había aumentado".

"Entonces dije no, lo tengo que hacer y lo voy a hacer, porque eso después te puede llevar a una cirugía de emergencia que es mucho más riesgosa y molesta. Entonces tomé el valor y lo pudimos planificar y lo hicimos. Acá no lo quise hablar mucho y lo sabían muy pocas personas a las que les agradezco que no lo contaron mucho, y también le quiero agradecer a los que estuvieron en contacto para desearme una recuperación (...) Como ya dije varias veces, le tengo mucho temor al quirófano. Pánico le tengo. Me da mucho mucho miedo. Yo por ejemplo no tengo ninguna cirugía estética, y si no le tuviera miedo a los quirófanos estaría toda hecha". Me costó pero lo pude hacer", sumó Brey.

Además, Mariana reconoció que todavía sigue con dolores en su cuerpo y remarcó: "El postoperatorio fue muy doloroso. Piensen que en un cuerpo chiquito como el que tengo yo, porque sí, señora, tengo el cuerpo muy chiquito, es más complicada la maniobrabilidad para los médicos. Para hacerme lo que me hicieron a mi, que se llama laparoscopía, te inflan toda y te van a buscar adentro, entonces después te quedan dolores y molestias. Así que ya me sentí bien como para volver al trabajo y aparte estaba necesitando decir la información que tengo y también para opinar, para decir lo que pienso en un montón de temas. Pero si, todavía estoy dolorida. Me duele el ombligo, me duele mucho el ombligo. Es el dolor que me quedó después de un postoperatorio doloroso y molesto".