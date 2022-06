La dura experiencia que vivió Pachano con su papá: "Él se sentaba"

Aníbal Pachano decidió contar lo que vivió en su infancia. El coreógrafo, a corazón abierto sobre su vida y su padre.

Aníbal Pachano tuvo una infancia particular: su padre le hizo vivir momentos inesperados, los cuales decidió contar recién ahora, en el ocaso de su carrera profesional. "Era un personaje", aseguró.

En diálogo con Infobae, Aníbal Pachano aseguró que fue enterándose de la existencia de sus nueve hermanos con el paso del tiempo y por circunstancias inesperadas: "Era un personaje. Imaginate que de sus nueve hijos me fui enterando a medida que venía a Buenos Aires: me encontraba con hermanos, nietos, sobrinos. Era una cosa rarísima de mi viejo…”.

“Me iba enterando. Él no me contaba, se sentaba en el momento que se provocaba el quilombo. En la primera vuelta a Buenos Aires, mientras yo jugaba con un autito con un nene de mi edad, de cinco años, empezamos a hablar y entonces me dice: ‘Yo me llamo Fulanito Pachano’. Y le digo:’¿Cómo que te llamás Pachano?’ ‘Sí, yo soy el hijo de él’, me dijo, y señaló a mi papá, que tenía cara de poker”, señaló Aníbal Pachano, quien está en el último tramo de su trayectoria presentando "Así... Vuelvo" en diferentes teatros del país.

Aníbal Pachano confirmó lo que nadie quería escuchar: "No tengo más"

Aníbal Pachano comenzó su gira "Así, vuelvo" en diferentes teatros del país para despedirse de los escenarios. Y pese a que hubo expectativa e ilusión de algunos espectadores por esperar una rectificación en la decisión del "Señor de la galera", fue el propio protagonista quien lapidó las ilusiones con una frase contundente.

"Tengo 67 pirulos y ya está. Mi función hoy es ser un creativo, un director; ser escenógrafo, puestista, vestuarista, tanto rubro que cubro que me parece que me va a llenar exactamente igual. Eso no significa que no pueda saludar o que no pueda presentarme en una apertura, por ejemplo, pero me parece que como bailarín se cumple una etapa porque ya está, no tengo más ganas. No hay mucha más explicación", aseguró Aníbal Pachano, en diálogo con La Prensa.

Por otra parte, aludiendo al espectáculo que realiza para decirle adiós a las tablas, Pachano añadió: "Es un espectáculo en el que la gente se va ovacionando de pie. Se cerró el círculo perfecto de un espectáculo que tiene que ver un poco con contar la parte más positiva de mi carrera, junto a una compañía absolutamente joven y talentosa que fue un hallazgo con el casting que hicimos con Georgina Tirotta y Alejandro Lavallén; la verdad que fue impresionante haber encontrado tanto talento, de los que algunos ya conocía, obviamente, pero más allá de eso pasaron por un casting para poder entender cómo se conformaba esta compañía".