La dura advertencia de El Mago sin Dientes a Alfa de Gran Hermano: "Está mal"

El amigo de "Alfa" analizó el extraño vínculo que tiene el veterano con Camila, la participante más nueva en entrar a la casa de Gran Hermano.

Cada vez quedan menos participantes en la casa de Gran Hermano (Telefe) y el juego se hace más difícil, las alianzas pesan y un paso en falso puede significar la salida de la competencia. En este marco de máxima cautela, "Alfa" tejió un polémico vínculo con Camila, una de las jugadoras más nuevas en sumarse al reality, que tiene preocupado a El Mago sin Dientes, quien lanzó una dura advertencia para su amigo desde el afuera.

En un móvil con LAM (América TV), el mediático charló con Nazarena Vélez y las angelitas sobre las conductas inapropiadas de Walter "Alfa" Santiago con Camila Lattanzio, y mostrándose cauteloso advirtió: "Yo veo que Camila le está haciendo un juego a 'Alfa'. Lo que no sé todavía es si habrá existido, hasta ahora, el consentimiento de ambas partes, por lo que se está viendo de afuera. Tal vez la producción todavía no lo mostró y no haya salido al aire, eso no lo sabemos como televidentes".

"Si entre ellos dos se llevan bien y se aceptan mutuamente los juegos que se hacen, no lo veo mal", sumó Pablo Cabaleiro, alias El Mago sin Dientes, antes de ser frenado en seco por Vélez. "Tu amigo se zarpa un poco", arremetió la panelista y recordó los episodios de acoso que preocuparon a los televidentes de Gran Hermano y pusieron en jaque a "Alfa". En ese momento, El Mago reconoció: "Está mal que abra la puerta del baño si hay alguien adentro, pero yo no sé hasta que punto existe o no existe una confianza entre ellos dos".

Tratando de escarbar en los pensamientos del amigo del veterano, Nazarena lanzó una filosa pregunta: "¿Sentís que Camila lo está usando?". El interrogante no tardó en ser respondido con una dura advertencia para "Alfa": "Sí. Ella sabe, porque ha estado afuera de la casa, que jugador tiene más y menos aceptación".

El desconsolado llanto de Camila en Gran Hermano: "No estoy lista para eso"

Camila no pudo contener las lágrimas en Gran Hermano y pidió pasar al confesionario para hablar del mal momento que atraviesa dentro de la casa. Muy angustiada, la participante de 21 años aseguró que "siente que la están apagando por completo".

Luego de que Julieta, Romina y Daniela le advirtieran a Walter "Alfa" del extraño acercamiento de Camila y la acusaran de "usarlo por estrategia para hacerlo quedar mal con el afuera", la participante de 21 años no contuvo las lágrimas y pidió hablar en el confesionario para hacer su descargo.

“Yo siento que las chicas son un poco celosas de la relación que tengo con Alfa. Y yo no sé que película se estarán inventando detrás de lo que soy", empezó por decir. Luego explicó, mientras empezaba a quebrarse: "El único que me cree es Alfa, y por eso cuando vi que todo el mundo me estaba tomando de mentirosa, dije que voy a dejar de estar atrás de ellas e intentar que sean mis amigas para estar con él".

En este marco, Camila añadió ya llorando: "Yo no puedo creer cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo, hablan mal de mí, me contestan mal". Además, confesó que todavía tiene muchas cuestiones personales por resolver que se interponen en sus días en la casa. "No sé si estoy lista para eso, porque sigo pasando por lo de mi papá y acá no me siento ni siquiera libre para darle un abrazo a alguien", admitió.

Por último, la participante de 21 años contó que quiso contar la situación en el confesionario para, simplemente, descargarse. "Siento como que me están apagando por completo, la estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque siempre van a decir una cosa o la otra”, finalizó.