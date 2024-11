La drástica decisión de TN con una mega figura del canal: "Dejará"

TN tomó una decisión inesperada con una figura.

TN es uno de los canales de televisión dedicados a las noticias más vistos de Argentina y por ese motivo lo que sucede con las figuras de la emisora causa repercusión en su público. En ese sentido, Laura Ubfal causó sorpresa con lo que contó sobre una decisión del canal con respecto a una periodista.

La mencionada conductora se pronunció sobre la decisión de irse de Tempraneros de Sergio Lapegüe, lo que habría implicado ciertas medidas por parte del canal. En ese sentido, Ubfal y sus compañeros del programa con su nombre que conduce en América TV revelaron qué figura ya no estará en el ciclo matutino.

"Hay una salida que ya se confirmó, que es la de Sergio Lapegüe, que conducía en TN. Te puedo contar que Tempraneros, con el que mucha gente amanecía, se rompe pero de manera total. Uno pensaba que se quedaba Roxy Vázquez, y el sucesor natural era Fede Seeber, quien lo venía reemplazando", indicó Ubfal.

En ese momento, el panelista Lucca Melpi reveló a qué figura moverán del ciclo: "¿Pero sabés qué le dijeron a Roxy Vázquez? Chau, chau. Afuera Roxy. Afuera… sigue ligada a la señal, pero, señoras y señores, hay nuevos conductores para la primera mañana de TN. Acá tenemos los nombres. Él va a tener que dejar un histórico trabajo para hacer esto, y ella estaba en negociaciones con otras señales de noticias". Y cerró: "Había dicho ‘si no conduzco, me voy de TN’. No era conductora y ahora lo va a ser. Los nuevos conductores de la primera mañana de TN son: el señor Mario Massaccesi, que seguramente dejará la conducción de Síntesis, y la señora Paula Bernini".

Roxy Vázquez no seguiría en Tempraneros.

El enojo de Yanina Latorre con Roxy Vázquez

"Yo a esa mina un día casi la mato, yo la odio. Ella se reía de mis cuernos con ese programa que tenía en TN con Malnatti, me hacían mierda. Y un día lo invitan a Ángel y le preguntó por mis cuernos, entonces él dijo que no tenía nada que contar, que yo era la víctima y que no le correspondía. 'Ah, porque es tu amiga la cuidás', dijo ella", relató Latorre en el pase con Marina Calabró sobre Roxy Vázquez. Y siguió: "No estábamos hablando de un caso de corrupción, que me estaba cuidando, yo era víctima".

Latorre recordó que en esa época, 2017, ambas trabajaban en el mismo canal y se cruzaban en los pasillos y en maquillaje. "Ella acosaba a las peluqueras y las maquilladoras para que le contaran la última novedad, si yo lloraba en maquillaje, y nadie contaba nada por fidelidad. Quería data. Un día la agarré contra la pared y la puteé. Ella iba a llorar y a quejarse, porque ella tiene un carácter de mierda. Subía y llamaba al capo de TN para quejarse de que yo deje de criticarla en LAM", agregó.

"Cuando me la cruzaba en los pasillos le empezaba a gritar 'qué hacés, cómo andás, conchuda, hija de puta' y ella miraba para abajo. ¡Contestame! Nunca me contestó un insulto. Es una conchuda, la odia todo el mundo a Roxy Vázquez. Dicen que es dificilísima, que tiene re mala onda. No hay nada peor que una concha seca", concluyó.