La drástica decisión de Telefe sobre el futuro de Wanda Nara por sus escándalos: "Con esta pelea"

Telefe y una determinante decisión con Wanda Nara por sus escándalos: "En riesgo".

El escándalo que enfrenta Wanda Nara con Mauro Icardi no solo está causando estragos a nivel judicial, sino que ahora también le está generando un grave conflicto a nivel laboral. Al menos, esto es lo que se confirmó en las últimas horas por parte de Telefe.

En los últimos días, Nara estuvo al frente de Masterchef y Bake Off Famosos, dos de los ciclos más exitosos del canal en el último tiempo. Y aunque si bien la famosa conductora ya tenía varias propuestas por parte del canal de la familia para este año, Marcelo Polino reveló que el canal estaría pensando en terminal la relación con Wanda.

En diálogo con Puro Show, ciclo emitido por El Trece, Polino expuso la decisión del canal en medio del escándalo. "Ella volvió a ser la Wanda de cuando vivimos la separación de Maxi López, que también filtraba los audios, como que empezó a sacar una parte fea de ella, pero creo que debe ser por la desesperación", empezó por decir.

Así, siguió: "Wanda venía haciendo una carrera buena en Telefe, salvo Susana es la persona que más rating le ha dado a la empresa, y a ellos no les gustan a estos quilombos". Por último, sentenció: "Viste esto de que te agarra la hamburguesa, que la leche de no sé cuánto. Eso no les gusta a la gente de Telefe y me parece que está poniendo en riesgo muchas cosas con esta pelea". Sin embargo, desde el canal aún no confirmaron nada al respecto.

Mauro Icardi confirmó su romance con La China Suárez: las polémicas fotos

Mauro Icardi rompió el silencio y confirmó su romance "La China" Suárez con un posteo en sus redes sociales. El reconocido jugador de fútbol, quien está actualmente envuelto en una fuerte polémica con la madre de sus hijos, Wanda Nara, reapareció en su cuenta de Instagram y publicó una serie de fotos junto a la actriz, blanqueando su relación. Después de días de incertidumbre, finalmente el deportista no se cayó más y contó la historia de amor que están viviendo juntos.

Días atrás, Mauro había publicado fotos en sus redes de "La China" junto a Francesca e Isabella Icardi, sus dos hijas que comparte con Wanda. En aquellas fotos, se los podía ver a los cuatro muy felices, conviviendo como una familia ensamblada con los hijos de Suárez, en la nueva mansión que Icardi compró. Como si esto fuese poco, en las últimas horas el futbolista confirmó su romance.

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas.. quién sabe.. son cosas del destino.. ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer…", comienza el texto escrito por Icardi en su posteo de Instagram, un carrusel de postales de los dos, donde se los ve muy felices y enamorados.

"Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas.. hoy, no necesito mas señales.. sé que con vos, estoy donde debo estar @sangrejaponesa", cierra el posteo. En cuestión de segundos, la publicación superó los 900 mil likes y miles de comentarios negativos por parte de sus seguidores, quienes reaccionaron impactados.

Cabe destacar que el romance entre Icardi y "La China" comenzó en octubre de 2021, cuando la empresaria descubrió que el padre de sus hijos le había sido infiel con la actriz, con quien tuvo un encuentro clandestino en una habitación de hotel de París. Tras varias idas y vueltas entre Wanda e Icardi, finalmente la pareja confirmó su separación hace apenas unos meses. Al día de hoy, su separación se transformó en un enorme conflicto legal que aún sigue en resolución.