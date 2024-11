La drástica decisión de Telefe con una histórica figura del canal: “No me gusta"

Telefe no incorporará a una importante figura en un próximo proyecto.

Telefe es el canal líder de la televisión desde hace años a nivel rating, por el éxito de reality shows como MasterChef, Bake Off Argentina, La Voz y Gran Hermano. Este último tuvo en la mayoría de sus ediciones en el país a una misma figura como panelista de los icónicos debates y, recientemente, se conoció que en la próxima edición no estará.

La famosa en cuestión se mostró algo apenada por lo ocurrido con su continuidad laboral en el reality show conducido por Soledad Silveyra, Jorge Rial y Santiago del Moro. “Antes de ser panelista, yo ya era fanática de Gran Hermano y me encanta desarrollarlo como fenómeno social”, comenzó su descargo la figura de la TV.

“Me encanta, yo trabajo mucho con el desarrollo personal y me parece que puede servir un buen análisis para reflexionar cómo uno se maneja en la vida o cómo puede salirse de relaciones tóxicas", continuó la celebridad, que resultó ser Marisa Brel, quien habló con el ciclo Ángel Responde en Bondi sobre su salida de Gran Hermano. Y agregó: “Eso tiene mucho que ver conmigo y tengo una percepción muy fuerte con la gente y puedo fanatizarme con alguien porque me gustan sus valores, porque me gusta su estrategia o porque no me gusta su estrategia en otros casos”.

Brel se mostró emocionada al punto de que casi se le corta la voz por la congoja, cuando añadió: “Voy a cumplir 55 años el mes que viene. Y la verdad es que a esta altura no me gusta que me hagan estas cosas. Con quien me tengo que pelear, me peleo, pero no es mi estilo. Tal vez mi estilo no peleador, no conflictivo, no interesa. No sé, chicos, qué pensar. La verdad que no me tienen en cuenta para este año. Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo, pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera. Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un por qué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta”.

Gran Hermano tendrá una nueva edición.

El agradecimiento de Furia de GH al terminar su ciclo de streaming

Scaglione habló sobre el final de su proyecto y sostuvo: "Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana. Rompimos esquemas, rompimos en cuanto a cómo se dan los streamings y creo en ser lo más real posible, sin caretas". Y cerró: "Bancándonos un montón de cosas, éramos noticia todo el tiempo. Nos robaban contenido para poder hacer contenido. Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno. Mucho de lo que hacemos es por ellos que están atrás".