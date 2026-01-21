La drástica decisión de Susana Giménez en medio de la crisis de Milei: "Se vendió"

Susana Giménez tomó una drástica decisión en medio de la crisis de Milei.

Mientras reparte sus días entre Uruguay y sus compromisos laborales, Susana Giménez volvió a ser noticia, pero esta vez por un movimiento millonario en sus bienes personales. En el ciclo A la tarde , por América TV, confirmaron que la diva logró concretar la venta de una de sus propiedades más icónicas en Buenos Aires, en un contexto económico que no da tregua.

"Se vendió el histórico penthouse de Susana Giménez", anunció el locutor del programa, presentando las imágenes de la exclusiva residencia. Según detallaron, la operación se cerró por una cifra cercana al millón de dólares, un alivio para la conductora que buscaba reducir sus gastos fijos en el país.

La conductora Karina Mazzocco fue contundente al describir la sensación de la diva tras la venta: "Veíamos el famoso penthouse... Susana se lo quería sacar de encima".

Por su parte, Luis Ventura aportó el valor emocional del inmueble, recordando que esas paredes fueron testigos de épocas doradas y turbulentas de la estrella. "Es un lugar lleno de recuerdos. Llega en un momento en el que Susana salía de su relación con Ricardo Darín", explicó el periodista, señalando que allí también convivió con Huberto Roviralta.

Susana Giménez tomó una drástica decisión en medio de la crisis de Milei..

La trama oculta de la venta

Sin embargo, el panelista Luis Bremer sumó un dato que generó debate sobre los tiempos de la operación. Según su información, podría tratarse de una reventa estratégica. "Hay dos datos. Uno es que se vendió ahora... pero el otro que me dicen es que Susana se lo vendió a una persona conocida para comprar la primera parte de la casa de Barrio Parque", detalló. Bremer explicó que el actual movimiento podría ser de ese nuevo dueño, quien estaría comercializando la propiedad utilizando el nombre de la estrella para inflar el precio.