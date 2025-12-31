Susana Giménez fue criticada fuertemente por un famoso deportista.

Un comentario lanzado al pasar terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la semana televisiva. Marcos Di Palma fue invitado a La mañana con Moria y, en medio de una charla distendida, sorprendió al realizar una durísima comparación entre Moria Casán y Susana Giménez que rápidamente generó repercusión.

El exautomovilista no dudó en marcar su preferencia por la conductora del ciclo y lo hizo con palabras que llamaron la atención por su crudeza. “A vos como que no se te pasan los años, siempre igual. Vos la ves a Susana y está hecha un cachivache”, lanzó sin filtros, dejando descolocada incluso a la propia Moria. Lejos de detenerse ahí, redobló la apuesta: “Ella está recontra buena. Y Susana se vino para abajo”.

Ante la incomodidad que provocó el comentario, Moria Casán intentó suavizar el tono y relativizar lo dicho por su invitado. “Tal vez a ella la ves como medio caída”, intervino. Sin embargo, Di Palma respondió con ironía: “Medio si la mirás con un solo ojo”, profundizando aún más la polémica. La conductora, buscando correrse de la comparación directa, aclaró que hace tiempo no tiene trato con Susana Giménez y que su percepción no pasa por un juicio personal. “Yo hace mucho que no la veo. Pero por lo que veo, la veo bien. Tal vez lo que no esté es tan aggiornada”, expresó

Moria Casán habló sobre su presente

Lejos de dar marcha atrás, el exdeportista volvió a insistir con su postura y sumó otra frase que no pasó desapercibida: “Yo también hace mucho que no la veo. Ya no dan ganas de verla mucho”. Tras el exabrupto, Moria Casán aprovechó el momento para reflexionar sobre su propia actualidad y evitar quedar atrapada en la polémica. “Yo creo que soy una mujer de una gran salud y soy una mujer orgánica. Soy una mujer que siempre la pasó bien en la vida. Tengo esa sabiduría de poder ser resiliente, de seguir adelante”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo como motor personal: “Soy una gran trabajadora y disfruto del trabajo, esto tiene mucho que ver. Y sobre todo la salud, ser sana, ser gánica, tener cosas por hacer”.

.