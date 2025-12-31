Georgina Barbarossa sorprendió con una lapidaria definición sobre Moria Casán: "Una antigüedad".

En medio de un balance de fin de año, Georgina Barbarossa hizo un móvil con LAM para hablar de su gran presente en Telefe. Sin embargo, la charla amena se tensó cuando los cronistas intentaron indagar sobre su relación actual con Moria Casán, con quien compite directamente en la franja horaria y mantiene un enfrentamiento de larga data.

Lejos de querer polemizar o buscar un acercamiento, la conductora de A la Barbarossa fue categórica y le bajó la persiana a cualquier pregunta sobre Moria. "No voy a hablar de ese tema, de verdad no", disparó.

Ante la insistencia sobre si vio el nuevo ciclo de Moria o si existe alguna chance de recomponer la vieja amistad, Georgina ninguneó la cuestión con una frase lapidaria: "Sí chicos, es una antigüedad el tema, ya está". Además, aseguró que no consume el contenido de su colega por una cuestión lógica: "No lo vi, porque estamos a la misma hora. Me fijo solo las cosas que hacemos nosotros".

Sobre la batalla por el rating, Barbarossa se mostró tranquila y sacó chapa de sus números: "La competencia te hace crecer, el programa siguió exactamente igual y seguimos liderando. Yo confío mucho en mi equipo".

La confesión sobre Marixa Balli: "Me la robaron"

En otro tramo de la entrevista, Georgina sorprendió al contar una infidencia sobre el armado de su equipo. La conductora reveló que su deseo era tener a Marixa Balli sentada en su living, pero que decisiones del canal lo impidieron. "Marixa iba a estar conmigo, pero me la robaron", lanzó entre risas pero con sinceridad. Según explicó, la negativa vino por una cuestión de presupuesto y cantidad de integrantes: "Tengo muchos panelistas y me dijeron ‘basta, otra más querés’. La amo, la quería conmigo".