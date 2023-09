La drástica decisión de Daniel Agostini en medio de su calvario: "Se obsesionó"

El cantante atraviesa un complicado momento y tomó medidas drásticas al respecto para evitar mayores problemas.

Daniel Agostini volvió a aparecer mediáticamente tras protagonizar un escándalo con una fanática y dio a conocer las drástica decisión que tomó. El famoso cantante de cumbia atraviesa un complicado momento personal y decidió tomar fuertes medidas para evitar que el problema se expanda.

La noticia principal trascendió en Poco Correctos (El Trece), en donde Estefi Berardi contó la información que le había llegado. "Hay una fan que se obsesionó con él y que está intentando instalar en los medios algo que es bastante grave y que tiene que ver con salir a decir que está esperando un hijo suyo y es mentira", contó la panelista. Luego, sumó: "Lo desmiento también porque él tiene la necesidad de decir que esto es mentira. Por eso me dijo, ‘desmentilo porque me está queriendo difamar y yo estoy lo más bien con mi familia'".

Ante esta situación, de la que Agostini prefirió no hablar en primera persona, salió a la luz la decisión que tomó en líder de la cumbia en el país. En diálogo con Primicias Ya, María, la representante del cantante, reveló cómo se manejará la situación a partir de ahora. "Daniel ha tomado la decisión de presentarse en los programas solamente para hablar de sus proyectos. De todo lo que es su vida privada no va hablar más", aseguró.

Luego, la representante sumó: "Es una persona que se dedica a su familia y a trabajar. No le interesa nada de lo mediático". Al parecer, Daniel está enfocado al 100% en su familia y en tratar de salir adelante luego de esta complicada situación que enfrenta y de la cual todavía se conocen pocos detalles.

Nazarena Vélez confesó por qué se separó de Daniel Agostini: "Con Gerardo Sofovich"

Nazarena Vélez habló a fondo sobre su separación de Daniel Agostini, con quien estuvo en pareja desde 1999 a 2007 y con quien comparte a su hijo Gonzalo. Ahora que ya pasaron 16 años de su ruptura, la panelista recordó el duro momento personal que atravesó cuando estaban en su peor momento como pareja. Además, reveló el motivo por el cual decidieron ponerle un punto final a su romance, después de años de misterio absoluto.

Si bien Nazarena suele mostrarse muy abierta para contar sobre su vida personal, no fue así con respecto a su relación con Daniel. Esta vez, habló sobre el tema en LAM (América TV) y respondió a todas las preguntas que Ángel de Brito le hizo. Según Nazarena, hubo algo fundamental en su relación que no funcionó: la confianza.

"Es verdad, los quiere a todos. A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué", aseguró la "angelita". Cuando De Brito le preguntó si se habían separado por eso, Nazarena asintió. "Sí, creo que sí... Yo ya estaba separada, el último año con Daniel estábamos por el Chino (Gonzalo), porque había mucho amor. Y no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas", reconoció.

En este sentido, explicó que a Daniel no le gustaba que ella trabajara. "Y yo me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo Sofovich, a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustó", recordó. Acto seguido, las panelistas le preguntaron con quién pensaba que lo engañaba, a lo que Vélez respondió que "con unos cuantos".

Sin embargo, aseguró que eso nunca ocurrió: "Yo no lo cagué nunca. Lo juro por mis tres hijos. Sí, al tiempito, como ya estaba muy desgastada, arranqué a... pero nunca lo cagué". "¿Y te arrepentiste de no haberlo engañado?", le preguntó De Brito. "No, porque creo que él nunca me cagó", contestó Vélez. Sin embargo, reconoció que se separaron "porque era muy celoso, no le gustaba que trabaje, él quería que la mujer se quedara adentro de la casa".