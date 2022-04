La dolorosa decisión de Lizy Tagliani tras su ruptura con Leo Alturria

Tras su separación con Leo Alturria y todo el daño que él le provocó, Lizy Tagliani tomó una decisión definitiva.

Lizy Tagliani está atravesando un duro momento con su expareja Leo Alturria. Tras haber confirmado su ruptura, tuvieron varias idas y vueltas e incluso él le dio falsas esperanzas de que iban a volver a estar juntos. En medio de toda esta supuesta reconciliación apareció Antonella, una joven que aseguró estar saliendo con Alturria desde hacía unas semanas. Tras esta enorme desilusión, Tagliani tomó una decisión definitiva.

Todo comenzó cuando Antonella salió a aclarar públicamente que con Leo solo eran “amigos con derecho a roce” y que, por lo que él le había contando, su historia con Lizy ya estaba terminada. A las pocas horas, Tagliani fue entrevistada por Intrusos a la salida de un teatro y se enteró en plena entrevista que Leo ya tenía a otra mujer en su vida. Al escuchar la noticia, se largó a llorar y se fue corriendo en medio de la nota. Por todo esto, Lizy decidió bloquear a su ex e intentar salir adelante.

Fue la influncer Juariu, experta en stalkear a los famosos en las redes sociales, quien se dio cuenta de este detalle y lo contó en sus historas de Instagram. “Lizy bloqueó a Leo. No aparecen los comentarios de Lizy ni los likes”, explicó, junto a capturas de pantalla comprobando sus investigaciones. Aparentemente, Tagliani eligió priorizar su salud mental y terminar esta historia con Alturria de manera definitiva.

Historias de "Juariu" sobre la polémica entre Lizy Tagliani y Leo Alturria.

Historias de "Juariu" sobre la polémica entre Lizy Tagliani y Leo Alturria.

El desgarrador audio de Lizy Tagliani sobre Leo Alturria

Cuando la conductora se enteró de esta noticia, se fue corriendo en plena entrevista y se quedó llorando en su casa toda la noche. Más tarde, se supo que se descompensó y tuvo que llamar a un médico. Todo esto lo contó horas después en un audio que le mandó a Marcela Tauro, periodista de Intrusos, para disculparse por haber abandonado la entrevista.

“Me cayó como una puñalada en el medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, lo amo con toda el alma. Amo a su familia, me siento parte de su familia, y además, hace un tiempito nos estamos hablando y viendo”, se la escucha decir en la nota de voz. Y cerró: “Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita en donde nos dijimos cosas muy lindas. Estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo. Es alguien muy importante en mi vida. Yo me siento muy sola, entonces cuando me dijeron eso casi me muero”.