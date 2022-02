La divertida caída de Laurita Fernández en vivo: "Mirá cómo me va en la vida"

Laurita Fernández protagonizó un divertido blooper y decidió tomárselo con mucho humor.

Laurita Fernández protagonizó un divertido momento en Bienvenidos a bordo cuando se cayó en vivo. Lejos de lamentarse o preocuparse, la conductora se lo tomó con mucho humor y provocó las risas de todos los presentes y los espectadores. Cabe recordar que Laurita reemplazó a Guido Kaczka al frente de uno de los programas más exitosos de El Trece gracias a los buenos números que registró la bailarina en materia de rating.

A mediados de enero, Laurita Fernández tomó la posta para conducir Bienvenidos a bordo, uno de los pocos ciclos que tuvo buenos números de audiencia en El Trece durante el 2021. La bailarina ocupó el lugar de Guido Kaczka durante sus vacaciones y lo hizo muy bien, registrando cifras inclusive superiores a las que venía marcando el conductor. Por esto y por la cantidad de programas que Kaczka conduce, las autoridades de El Trece le propusieron a Laurita continuar al frente de Bienvenidos a bordo. La bailarina aceptó gustosa el desafío, por supuesto.

En la emisión de este lunes, después de presentar el juego de la flamante mujer casada que lanzaría el ramo, Laurita advirtió que dejaría todo por quedarse con el mismo. "Esto es rugby, yo me tiro al piso", adelantó la conductora antes de que la invitada tirara las flores. Claro, el saber popular indica que quien agarre el ramo será la próxima en casarse. Sin alcanzar a tomar las flores, la conductora protagonizó un insólito blooper que provocó las risas de todos en el estudio, incluido el locutor.

Después de tropezarse con el borde de la alfombra debido a sus tacos altos y caerse al piso, Laurita prefirió tomárselo con humor. "Nooooo", comenzó gritando, tanto por no haber podido alcanzar el ramo como por su aparatosa caída en vivo. Ante las risas de todos los presentes, Fernández comentó divertida: "¡Por eso, mirá cómo me va en la vida!". "Me tiré al piso, fue un papelón. Estoy frustrada", cerró con mucha picardía Laurita Fernández.

La furia de Flor Restrepo tras ser despedida del programa de Laurita

En los últimos días, Laurita Fernández fue tendencia luego de que se conociera la noticia de que Flor Restrepo había sido echada del programa que conduce la bailarina en Radio Metro. A través de dos historias en Instagram, la locutora y periodista dejó en claro su fastidio por semejante decisión abrupta de las autoridades. Primero, citó una frase que reza: "No voy a obligar a mis procesos a encajar en un manual de instrucciones". Luego, Flor Restrepo subió una imagen con un mensaje lapidario que utilizan los españoles cuando quieren terminar con un tema que los molesta mucho y que dice "a tomar por culo!".