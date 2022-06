La desgarradora carta que el marido de Marcela Tinayre le dejó antes de morir

Marcela Tinayre contó por primera vez que su marido le dejó una carta antes de fallecer en 2020: su conmovedor mensaje.

Marcela Tinayre se quebró al recordar la carta que le mandó su exmarido, Marcos Gastaldi, antes de fallecer en julio de 2020 en plena pandemia del coronavirus. La hija de Mirtha Legrand contó todo esto durante su aparición en A la Barbarossa (Telefe) e hizo llorar a Georgina Barbarossa al contarle cuál fue el mensaje que su esposo le dejó antes de morir.

Marcos no tuvo Covid-19 pero una infección grave, que sumado a su Parkinson, lo llevó a ser hospitalizado justo en el momento más crítico de la pandemia: cuando estaba prohibido despedir a los seres queridos en hospitales. Una semana después, Marcela encontró en su casa una carta desgarradora que el banquero le había dejado.

Marcela se enteró que Marcos estaba muy grave durante una conversación por teléfono. "Cuando él se descompuso yo estaba en la casa de uno de sus hijos, que son como mis hijos. Me dicen: 'Llamó el asistente que papá no se siente muy bien'. Entonces llamo a la asistente y le escucho una respiración rara. Yo acababa de llegar: tenía medialunas, pan... tiré todo, dejé a mis nietos y me fui rajando a ver a Marcos", recordó la empresaria.

"Cuando llego a su casa, había dos ambulancias y yo sentí que él estaba ahogado, entonces me tiro encima y lo abrazo. Él me decía algo y yo no lo entendía. El médico me decía: 'Está sin oxígeno, me lo tengo que llevar'", prosiguió la mamá de Juanita Viale. Y detalló que como no la dejaban subir a la ambulancia con su marido, fueron de la mano durante todo el camino. "Cuando lo iban a subir a la ambulancia, Marcos abrió los ojos, me miró y miró al cielo", agregó Marcela.

Una semana después, la conductora encontró una carta que Marcos le había dejado. "Decía: 'Amor mío, antes de morir, te voy a mirar y voy a mirar al cielo'. Todo estaba escrito, la tengo guardada. Marcos tenía terror a la muerte. Yo creo que lo que él me dijo fue: 'Tengo miedo a morirme, hacé algo'. Lo cuidamos muchísimo y bueno, se murió", siguió Tinayre, dejando sin palabras a la entrevistadora, que la escuchó con lágrimas en los ojos durante todo su relato.

"Fue muy conmovedor todo porque nadie lo pudo despedir de los amigos. Ni nosotros mismos, ni mi familia, ni mis hijos. Era una cosa horrible ver el cajón a lo lejos. Nadie sabía nada en plena pandemia, ni que los muertos no contagiaban. ¿Por qué no podíamos enterrar a nuestros muertos dos o tres personas?", se preguntó Marcela.

La dura experiencia de Marcela Tinayre durante la pandemia

Lo más doloroso de esta situación, contó la conductora, fue que en aquel momento tanto ella como cientos de familias no pudo despedirse de sus seres queridos antes de morir. "Cuando hay una enfermedad y uno pierde a alguien, acompaña en eso y lo despedís. A mi me agarró la pandemia y yo no pude despedir a nadie: ni a mi mejor amiga, que se murió en mis brazos, ni a mi tía, ni a mi tío, que éramos y somos una familia re unida", explicó.

Tinayre destacó que además, Marcos era una persona que le tenía pánico a la muerte. "Me lo pusieron lejos y cuando se fue al hospital nunca más lo vi. A veces me despierto por las noches y digo 'qué bárbaro, no pude despedirlo'. Además, era un tipo muy temeroso a la muerte. Es durísimo, fue tremendo y no me quiero ni acordar", cerró.