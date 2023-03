La desesperación de Marcelo Tinelli: qué le pidió a un canal de televisión para financiar la deuda con sus empleados

Marcelo Tinelli se encuentra con una ola de denuncias por falta de pago tras el final de Canta Conmigo Ahora por El Trece. El pedido del "Cabezón" al posible canal en el que podría desembarcar.

Marcelo Tinelli se alejó de El Trece tras haber conducido el reality show Canta Conmigo Ahora, que terminó en diciembre de 2022. Si bien había rumores de que se alejaba de la televisión, se encuentra en plena negociación para llegar a otro canal aunque con varios palos en la rueda: pidió una exorbitante suma de dinero donde está contemplado lo que le hace falta para terminar de pagarles a los empleados de su productora La Flia.

En el programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, filtraron detalles de las movidas que está armando Marcelo Tinelli para volver a la televisión. Antes de poder concretar la ansiada vuelta luego de su paso por el canal del Grupo Clarín, tiene en mente ponerle punto final a las denuncias que recibió por falta de pago.

"Lo más importante de este acuerdo secreto tiene una cifra concreta con seis ceros en dólares y que está ligada a la deuda que hoy enfrenta Tinelli con su productora LaFlia", indicó Adrián Pallares. El pedido del "Cabezón" fue a los directivos de América TV, canal donde ya había rumores de desembarco y con quienes todavía sigue negociando.

La señal evalúa la propuesta de Tinelli, teniendo en cuenta que podría saldarse el "préstamo" si al programa le va bien. "América sería quien le dé el dinero a Tinelli para pagar sueldos adeudados, cargas sociales y para poner en pausa la productora LaFlia. Por ahora no van a producir, el programa que haga Tinelli en América, lo producirá América", agregó Pallares.

El formato sería el clásico Bailando por un sueño que lo acompañó durante décadas, y además piensa una especie de Gran Cuñado con formato humor, aprovechando el año electoral. "El dinero que América pondría para que Tinelli regularice la situación de las deudas de LaFlia, que ha presentado convocatoria de acreedores hace un tiempo, sería de algún modo a préstamo, para que a la hora de la facturación recupere el canal. La cifra es de entre 800 mil o un millón de dólares", señaló Lussich.

De esta manera, la llegada de Marcelo Tinelli a América TV todavía es una incógnita. En última instancia, el conductor de Socios del Espectáculo reveló las consecuencias que podría tener para el canal contratar al bolivarense. "Ese dinero va por fuera de lo que va a salir producirlo y lo que se sabe es que producir a Tinelli en América, va a achicar o va a dejar casi nulo el presupuesto de todo el resto del canal", dijo.

Estallaron las denuncias contra Marcelo Tinelli por Canta Conmigo Ahora: "No nos pagan"

Marcelo Tinelli transita una inesperada situación que lo compromete legalmente y está vinculada a su conducción en Canta Conmigo Ahora, el reality show que se emitió por El Trece desde julio hasta diciembre de 2022. En las redes sociales, hubo varias denuncias hacia el oriundo de Bolívar por un motivo que encendió las alarmas.

"Gente, vengo a hacer un descargo. La Flia no nos paga a la gente que estuvo como jurado de Canta Conmigo Ahora. Dejaron de pagarnos sin ningún tipo de explicación", lanzó Sonia Savinell, una de los 100 jurados que tuvo el programa, quien subió un video a su cuenta de Instagram. La locutora y actriz enfatizó en que dejaron a todos sin cobrar en Navidad: "¿Cuándo Marcelo Tinelli, Chato Prada y toda la gente que labura ahí nos va a pagar los dos pesos que son hoy el sueldo del año pasado?".

La acusación de Sonia no fue la única: Déborah Turza, quien también integró el jurado, realizó un contundente posteo en sus redes. "Me parece importante hacer este video explicando un poco y también manifestando lo que está pasando. Por el programa que ya hemos trabajado nos han dejado de pagar, hay todo un mes que todavía no cobramos y no nos dan ninguna explicación ni algo concreto. Ya me parece grave", indicó, y agregó que pidieron respuestas de buena manera y hasta mandaron mails.

Por el momento, ni Marcelo Tinelli ni El Trece salieron a dar explicaciones frente a las denuncias públicas y los reiterados reclamos. "Canal 13 pagá, o La Flia, sacá la guita de algún lado", cerró Sonia Sivelli de manera contundente en el cierre del video.