Mario Pergolini compartiò su opinión sobre Javier Milei

El empresario y conductor radial Mario Pergolini realizó un análisis sobre los diez meses iniciales del gobierno del presidente Javier Milei y utilizó una curiosa frase para definir el primer tramo de la gestión de La Libertad Avanza. También hizo referencia a la oposición,

Las declaraciones las brindó desde el Parque de la Innovación, en el barrio porteño de Núñez, donde inauguró junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la primera edición de la Tecweek, un evento que reúne a los diferentes empresas que se dedican al desarrollo tecnológico y la industria de conocimiento.

“La verdad es que es todo una montaña rusa. Es todo tan fuerte, tan confrontativo, a veces saca el pie del acelerador. ¿Hay resultados? Sí. Pero de golpe te aparecen con cualquier cosa y te confunden. Es muy difícil evaluarlo en un todo porque es tan desparejo que me es difícil dar precisiones", analizó Mario Pergolini, en diálogo con LN+.

En esa línea, el ex conductor de CQC, agregó: "¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parece que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Van para adelante como caballo loco? ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no”.

Además el creador de Vorterix, consideró que el gobierno de Javier Milei debería estar "más calmo y un poco más tranquilo" y que de esa manera "sería todo mucho más viable". En ese sentido el ex dirigente de Boca Juniors sostuvo que le gustaría que "todo estuviera más charlado".

La mirada de Pergolini sobre la oposición

Mario Pergolini también se refirió a la oposición y afirmó que "está confundida, no sabe que hacer". "Y estos van. Los que van y arrasan, creo que es un problema a veces. Vamos a ver, prefiero seguir siendo optimista. Creo que la situación sigue siendo delicada”, sumó. Asimismo opinó que sería necesario "un gran acuerdo nacional", pero que es algo que no ve y eso lo "preocupa".

"Nos va a ser difícil encontrar un lugar donde podamos charlar todos. Vamos de un lado para el otro de una forma muy sacada. El que se fue quiere volver y el que está no le quiere dar bola al otro. Y lo peor de todo es que pareciera que cada uno tiene razón. Es medio psicótico. Como no hay márgenes para poder pararse y ver una cosa o la otra, todo parece una discusión. Creo que cuando se acaben los gritos y las discusiones, a lo mejor todo va a ser más interesante”, cerró el conductor radial y empresario.