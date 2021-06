La decisión de Tinelli que hizo llorar al jurado de La Academia de ShowMatch: "Es muy difícil"

Marcelo Tinelli y una decisión inesperada tras fracasar en el rating una y otra vez contra Telefe. ¿Qué fue lo que pasó en ShowMatch?

Acorralado por el bajo rating y estando por debajo de La Voz Argentina en la pelea por la audiencia, Marcelo Tinelli decidió cambiar de rumbo en su certamen de La Academia y apelar a las emociones. En este caso, sorprendió a dos de sus bailarines con imágenes de sus familiares, y ellos no pudieron evitar las lágrimas en vivo.

Uno de ellos fue Ernesto "Tito" Díaz, quien recibió la sorpresa de su madre y su hermana en el estudio. Ambas grabaron su mensaje desde Córdoba para estar con él y quebró en llanto. "Vivir de la danza es muy difícil. Yo nunca fui bueno zapateando, me costaba un montón, pero nunca dejé de matarme ensayando", manifestó el bailarín, mientras Pampita, Jujuy Jiménez, Jimena Barón y Viviana Saccone también se emocionaron hasta llorar.

Por su parte, Díaz prosiguió: "Si uno se mata se puede, pero bueno, hay que bancarse sopapos de la vida. Obviamente con toda la garra de siempre, esto se lo dedico a mi mamá, a Flor, a mi papá, a todos mis hermanos, a mis primos, gracias a esto se unió toda la familia, así que yo les dedico esto que sé hacer y amo tanto".

Marcelo Tinelli fue denunciado por plagio

José María Listorti comenzó un nuevo programa en El Nueve. El mismo se llama Super Super y consta de diferentes juegos que se desarrollan dentro de un supuesto comercio. Y al observar este envío, el histórico productor Eduardo Metzger (quien creó el formato de Clink Caja conducido por Berugo Carámbula en la década de 1990) no dudó en denunciar plagio contra la productora de Marcelo Tinelli.

“Estoy defraudado porque al ver el programa Súper Súper producido por LaFlia me encuentro con una copia tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos. Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato”, comenzó diciendo el protagonista.

En diálogo con Gente, Metzger agregó: "Cómo sigue no sé, pero lo que si te puedo decir es que voy a defender mis derechos autorales. Yo nunca hice un formato que no fuera mío, salvo uno solo que fue Xuxa cuando la trajimos en el 91, es lo único que produje que no haya inventado yo. El Espejo, Desayuno, Clink Caja, entre otros, los inventé yo”.