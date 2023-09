La decisión de Telefe y Gran Hermano tras la internación de Maxi Guidici

La internación de Maximiliano Guidici por ingesta de gran cantidad de pastillas luego de separarse de Juliana Díaz, otra exparticipante de GH, levantó una señal de alarma en Telefe.

Maximiliano Guidici es uno de los exparticipantes de la última edición de Gran Hermano que más preocupa a los televidentes debido a su reciente intento de suicidio -diagnóstico revelado por el parte policial- por ingesta de gran cantidad de pastillas. De cara a nueva edición del reality más exitoso del año pasado, Telefe decidió tomar una drástica medida.

Maximiliano se suma a Tomás Holder y Coty Romero, quienes en otras situaciones manifestaron estar atravesando problemas de ansiedad, ataques de pánico y depresión post exposición en Gran Hermano. Por esto, y para extremar medidas de cuidado de la salud mental en quienes abandonan la casa más famosa de los realities, Telefe está preparando un mejor abordaje en la contención de los participantes.

Según reveló La Pavada (Diario Crónica) el canal va a tener análisis más exhaustivos sobre la salud mental y la idea es agrandar el equipo de psicólogos del show. Según dicho medio Gran Hermano volverá a Telefe el 11 o el 18 de diciembre y aunque siguen abiertas las postulaciones, ya están citando a un casting presencial en Kuarzo y ya habría "varios candidatos".

En la última emisión de la última temporada de GH, Santiago Del Moro indicó que los concursantes pueden ser 18 o más. "Puede haber muchas sorpresas", agregó el presentador. Del Moro también reveló que habrá un estudio más grande para que más gente entre en la tribuna. “Una vez que finalice el casting en las próximas semanas, comenzarán a llamar a los preseleccionados y quedarán 30", continuó Del Moro.

Maxi de Gran Hermano habló tras su internación: "Toqué fondo"

Tras recibir el alta, Maxi salió al aire en Estamos Okey y afirmó: "Estoy bien, acompañado de mi mamá. Por suerte ya pasó, me hizo un click en la cabeza. Me siento bien, más fuerte".

"Estoy tomando fuerzas, toqué fondo. Estuve muy cerca de cometer un gravísimo error. Me siento mal por no valorar a la gente que tengo alrededor y que me brindó su cariño y apoyo", manifestó el joven en la comunicación telefónica que tuvo con el programa de América TV, conducido por Guido Zaffora y Pampito. "Fueron muchas cosas juntas. La más fuerte fue una junta de frustración y el hecho de terminar la relación con Juliana (Díaz). Vivir en Buenos Aires me cuesta muchísimo e irme a Córdoba es sentir que tiro la toalla. Tengo ganas de seguir peleándola y de un proyecto importante. El Bailando es algo que me motiva un montón, y la ansiedad y la frustración me llevó a eso", relató.

Luego, "El Cordobés", como lo llamaban en Gran Hermano, contó que va a empezar un tratamiento con Juan, el psicólogo que lo acompañó en reality de Telefe: "Él se contactó, gracias a Dios, porque no daba con un psicólogo que me sumara, y a Juan lo adoro y su trato en Gran Hermano... es un increíble profesional, muy humano, siento que me va a ayudar un montón".

"No quiero tirar la toalla, siento que tengo mucho más para dar", remarcó Guidici, y reflexionó cómo cambió su vida en los últimos meses: "Pasé de tener una vida muy tranquila a vivir algo que soñé, no pensé que se me iba a dar". Por último, habló sobre sus planes a futuro: "Quiero conseguir un departamento para quedarme un mes más, me siento más fuerte y tengo más ganas de pelearla que antes". Además, reiteró que quiere ingresar al Bailando 2023: "Siento que estoy en condiciones, me siento super fuerte, me muero de ganas de poder estar en un proyecto así. Por lo menos tener la oportunidad, me siento capaz y quiero afrontarlo".