La confesión menos pensada de Jorge Lanata que preocupa a Clarín por su pasado "peronista"

Jorge Lanata, periodista ultraopositor, brindó una entrevista en la que se sinceró sobre las ideas políticas que tenía de joven y causó sorpresa en el Grupo Clarín.

Jorge Lanata volvió a captar la atención del periodismo argentino. En esta oportunidad, el verborrágico periodista ultraopositor brindó una entrevista que generó mucha preocupación en Clarín, medio antikirchnerista que apoya al macrismo.

El conductor, quien hace varios años trabaja en Radio Mitre y que durante un largo tiempo condujo PPT (Periodismo Para Todos) dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, donde resaltó la importancia de Juan Domingo Perón en la política argentina. "El peronismo es lo que es porque sentó a la clase obrera a la mesa, eso no había pasado antes", expresó.

Incluso, y como si fuera poco, Lanata reconoció: "Yo cuando era chico era peronista". Y hasta confesó que en las elecciones de 1983, año en que volvió la Democracia a la Argentina, votó al candidato peronista que enfrentó al líder de la UCR, Raúl Alfonsín, que finalmente triunfó: "En el '83 yo voté a Luder".

Asimismo, Lanata contó por qué decidió votar a Luder en aquellos comicios: "Lo voté porque escribía en una pizzería en Constitución, vi pasar a la marcha de él y la de Alfonsín. Y yo tenía que estar con los negros. Yo no soy de esa clase media ilustrada".

Por qué Lanata invitó a Mauricio Macri a su casamiento

En abril de 2022, Jorge Lanata contrajo matrimonio con Elba Marcovecchio. Entre la lista de invitados que asistieron a su casamiento estuvo Mauricio Macri. Sobre esto, Ernesto Tenembaum le preguntó por qué lo invitó al evento. Sin embargo, la consulta no le gustó en absoluto y respondió: "A mí, a los 63 años, me rompe las pelotas a quién invito a mi casamiento. Lo hubiera invitado a Massa. No tengo ganas de explicar por qué invité a Macri". Y concluyó: "Es cómo que yo tenga que explicar por qué me voy de vacaciones a Filipinas".

Jorge Lanata se sumó a la lista de periodistas que se van de El Trece

Jorge Lanata volvió a la conducción de su programa en Radio Mitre y ahí confirmó cuándo comenzará la última temporada de Periodismo Para Todos (PPT), el ciclo que conduce en El Trece desde hace ya 12 años. De esta forma, el periodista se sumará a la sangría de figuras que está sufriendo la señal que tiene a Adrián Suar como Gerente de programación.

El Trece viene viviendo semanas bastante agitadas en este comienzo del 2023. Es que además de cambiar su grilla para intentar paliar los malos números de rating, la señal vio cómo tres figuras muy destacadas de su programación decidieron dar un paso al costado y abandonar el canal del Grupo Clarín: por un lado, Bebe Contepomi se fue después de 25 años; mientras que Diego Leuco y Luciana Geuna dejaron la conducción de Telenoche.

A estas tres partidas habrá que sumar la de una de las máximas figuras de la señal, que ya confirmó hace unas semanas que no seguirá con su programa. Se trata nada menos que de Jorge Lanata y PPT, quien se mantuvo con su ciclo periodístico pese a ser derrotado sistemáticamente cada domingo por sus distintos competidores de Telefe.

En su regreso a Lanata sin filtro, el periodista confirmó este miércoles 1 de febrero que su vuelta a la pantalla de El Trece para la última temporada de PPT será recién en junio. La idea de Lanata es aprovechar los últimos 5 meses del año para seguir la campaña presidencial con sus clásicas operaciones e informes políticos.

"Ya hace 12 años que hago el programa, ya está. Busco nuevos desafíos, veré si puedo hacer algo en la televisión abierta y sino seguiré laburando en el streaming", había asegurado en noviembre pasado el propio Jorge Lanata en una entrevista con Intrusos (América TV). De esta forma, El Trece intentará dar vuelta la batalla del rating ante un Telefe muy firme gracias a los éxitos de sus distintos realities (Gran Hermano, MasterChef, La Voz Argentina).