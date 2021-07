La confesión íntima de Nicolás Tacho Riera: "Cada tanto lo sigo haciendo"

El actor fue sorprendido en Intrusos por su ex pareja Silvina Escudero que le preguntó si seguía grabándose en la intimidad y no dudó en responder con sinceridad.

Después del paso de Nicolás Tacho Riera por Los Mammones, donde su ex pareja Silvina Escudero es panelista, el actor respondió con sinceridad a una pregunta íntima de Escudero. "Yo cada tanto lo sigo haciendo. Hoy la tecnología ayuda a que las cosas se guarden mejor, es más seguro", replicó Riera ante la consulta de si se seguía grabando en la intimidad, recordando también cuando se filtraron fotos subidas de tono en la que ellos eran los protagonistas.

El último lunes Tacho Riera pasó junto con Tomás Fonzi por Los Mammones. El ciclo conducido por Jey Mammón tiene como panelista a Silvina Escudero, que fue pareja de Riera hace aproximadamente 10 años. Alrededor de esta visita se produjo un morbo inusitado, no tanto por la relación en la pareja sino más bien por el escándalo que se produjo en aquellos años cuando se filtró una foto íntima del actor y la bailarina.

A la salida del programa, Escudero dialogó con Intrusos y se mostró muy feliz con la visita de su ex pareja. Mientras respondía las preguntas del cronista del ciclo de espectáculos, Riera salió del estudio de América y se produjo un divertido intercambio. "Hace 10 años que estuvimos juntos, pasó mucho tiempo, nos queremos un montón. Yo estaba re contenta cuando me dijeron que venía Nico", contó Escudero.

Fue en ese momento que el cronista aprovechó para consultarles por el "momento traumático" que tuvieron que vivir juntos cuando se filtró una imagen de la intimidad de la pareja. "¿Vos te seguís grabando, Nico?", sorprendió Escudero a su ex pareja, que no dudó en responder con sinceridad. "Yo cada tanto lo sigo haciendo. Hoy la tecnología ayuda a que las cosas se guarden mejor, es más seguro", reveló el ex Casi Ángeles. Para responder a la pregunta inicial del cronista, Silvina Escudero aseguró: "No me arrepiento de nada, fue una macana lo que nos pasó pero ya fue".

Silvina Escudero y Graciela Alfano

Hace solo unos días, la panelista de Los Mammones tuvo otra visita en el programa relacionada con uno de sus ex novios. En esa oportunidad quien pasó por el ciclo de Jey Mammón fue Graciela Alfano, que como Escudero fue pareja de Matías Alé. Tras un tenso momento en el backstage, el conductor le preguntó a la invitada por su relación con la bailarina y Alfano aclaró que nunca tuvo problemas con Escudero. "En ese momento yo sufría realmente mucho", aseguró la ex vedette.