La confesión íntima de Griselda Siciliani: "Pobres los hombres que escuchan esto"

Griselda Siciliani lanzó un picante dato sobre la importancia "del tamaño" en el contacto sexual.

De visita en Flor de Equipo (Telefe) Griselda Siciliani habló de sexo y le respondió a Nancy Pazos si le importa "el tamaño" de los miembros. "Pobres los hombres", lanzó, picante, generando un desenfrenado ataque de risas en el estudio de televisión.

Luego de adelantar la próxima obra teatral que protagonizará, Pura sangre, el amor es un monstruo, Griselda contestó las preguntas sin filtro de Florencia Peña y su equipo. La primera en atacar fue Nancy Pazos, quien tomó la delantera y fue al hueso con una pregunta sexual en torno a si le daba o no importancia "al tamaño". "¿Me estás hablando de sexo?", lanzó Siciliani, quien se mostró sorprendida por el desenfado de la periodista, que agregó -para graficar mejor su duda- "que fue lo más grande que se encontró en la vida".

Entre risas incómodas y después de minutos de no entender la pregunta, Siciliani contestó de forma elegante: "creo que es un tema que pobres los hombres que tienen que estar escuchando esto". Y, crítica, remató: "pobres, también víctimas del patriarcado, que si la tienen grande, si la tienen… ¡Pero grande!". El momento concluyó con mucho humor y con la actriz recibiendo la ayuda de su colega Jorgelina Aruzzi.

Aruzzi remarcó que para ella era importante "tener piel" y "la dedicación". "El primer chispazo siempre es química, como algo de otro planeta, pero después se ve", sumó Siciliani.

Griselda Siciliani reveló la verdad detrás de su separación de Suar: "Un fracaso"

"Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo", expresó en un principio Siciliani, invitada a un pasado episodio de Los Mammones (América TV). De esta manera, la actriz confesó que tiene una gran relación con el papá de su única hija.

"No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", continuó la actriz. De esta manera, Griselda confesó que la decisión se había tomado de forma mutua y, aunque el amor como pareja se haya terminado, son conscientes de que tienen una familia conformada y que lo que más hay que priorizar es el bienestar de su hija de nueve años de edad.