La confesión del Pájaro de Vilma Palma que dejó mudo a Guido Kaczka: "Al baño"

El cantante de Vilma Palma y una confesión íntima que dejó sin palabras a Guido Kaczka. En Los 8 escalones del millón, el artista reveló un dato desconocido.

El Pájaro Gómez, líder de Vilma Palma, reveló un dato íntimo sobre su carrera que dejó sin palabras a Guido Kaczka. Todo se dio a raíz de una charla sobre cábalas, en la que el conductor de Los 8 escalones del millón optó por preguntarle al cantante: "¿El Pájaro tiene cábalas?".

Lejos de ocultarlas, el cantante de Vilma Palma reconoció tener muchas cábalas y se animó a contar una muy particular: "Todas. No puedo decir la primera, porque se van a reir todos acá. ¿La puedo decir? ¿No se pueden contar chistes verdes, Don Guido? Antes de cantar, siempre al baño, sí o sí. Lo primero, fundamental".

"Es cabalita, cábala. La tenemos con varios integrantes de la banda", agregó Gómez, a lo que Guido Kaczka preguntó incrédulo: "Ah, ¿van juntos?". Incómodo, el artista salió del paso respondiendo lo siguiente: "A veces hemos estado juntos. En Ecuador nos pasó, había baños públicos, no había lugar y nos metimos ahí. Uno está apurado, vio, y quiere salir, y bueno. Una cábala que ya tiene 32 años, así que imaginate".

PH: el "Pájaro" Gómez imitó a un gay y Flavio Mendoza lo cruzó en vivo

PH, Podemos Hablar (Telefe) volvió a arder en vivo y en esta oportunidad los protagonistas fueron Flavio Mendoza y Mario "Pájaro" Gómez, el cantante de Vilma Palma. La situación se volvió tensa cuando el conductor Andy Kusnetzoff les pidió que dieran un paso adelante aquellos invitados que creyeran que el amor no tiene género.

Si bien Gómez pasó al frente, luego reconoció que en realidad no sabía por qué lo había hecho y aclaró que nunca podría enamorarse de un hombre. Es más, imitó a un homosexual haciendo ademanes exagerados, lo cual no solamente no causó gracia en sus compañeros, sino que provocó la inmediata reacción del coréografo y bailarín.

El diálogo entre Flavio Mendoza y el Pájaro Gómez de Vilma Palma

Flavio: "Probá con un hombre a ver si te cambia un poco".

Pájaro: "No, amigo, no, no".

Andy: "¿Ves imposible enamorarte de un hombre?".

Pájaro: "Sí. Me encantaría... (haciendo ademanes exagerados con una voz muy fina)".

Flavio: "Ahí está. Tenés el prejuicio del machista. Porque dijiste 'me encantaría'; hiciste el maricón. No hace falta ser maricón para enamorarte de un tipo".

Pájaro: "Fue una broma, además soy imitador, me encanta imitar. Para mí la mujer es lo más hermoso del mundo, amo a la mujer. No hablo tanto de lo físico, por ejemplo, los ojos que tiene ella (señalando a María Becerra). Amo eso. Soy de la guarda vieja".

Flavio: "Me parece muy machista, muy machista. Es mi percepción".

Pájaro: "No, amigo, nada que ver, pero bueno está todo bien".

Andy: "No es para discutir mal…".

Pájaro: "No, si es un genio él".