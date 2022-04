La compleja operación a la que se someterá Fede Bal: "Clavos y una chapa"

El actor aún se encuentra internado en Brasil tras el accidente que vivió en una grabación de Resto del Mundo. Carmen Barbieri dio detalles sobre la intervención que recibirá Fede Bal.

Carmen Barbieri se expresó sobre la salud de su hijo, Federico Bal, tras el accidente que vivió en Brasil en medio de una grabación de Resto del Mundo. La capocómica dio detalles sobre la operación a la que el actor será sometido el próximo viernes.

"Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales, y que me dijo ‘en este hospital siempre decimos la verdad’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la podía mover y ella me dijo que no iba a perder nada", comenzó Carmen en Momento D, desde la clínica en la que Bal se encuentra internado.

La actriz reveló que en la primera intervención que su hijo recibió le limpiaron la zona herida mediante una intervención quirúrgica. "Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez", añadió Carmen. Y cerró: "Para la medicina, y siempre lo digo en Mañanísima, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces nunca te dicen qué es lo que va a pasar. Entonces yo le pregunté al doctor si me lo podía llevar después de la operación y me dijo ‘yo no le puedo decir nada hasta que no opere el viernes’".

El duro descargo de Carmen Barbieri tras el accidente de Fede Bal

Carmen Barbieri se expresó sobre las desgracias que su familia vivió en los últimos años y enumeró el fallecimiento de su madre, la partida de Santiago Bal y agregó: "Y tengo un hijo que tuvo el mismo cáncer que el papá, y era no operable, muy malo, y salió adelante. Hoy está con problemas, pero los estamos venciendo. Las buenas también están. No puedo ser desagradecida a la vida. Yo salí de un coma, estoy viva y estoy trabajando. Ya estoy llorando".

"Yo veo el lado malo, sí, me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla. Pero estoy muy agradecida, Dios me da la oportunidad de salir adelante. Estoy agradecida a la vida y a Dios. Pero hoy me agarraron en un mal día... Hoy me agarraron golpeada", expresó la exjurado de Bailando por un Sueño en su programa de TV.