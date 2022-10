La China Suárez y Rusherking actuarán juntos en una serie: "Hay escenas eróticas"

Rusherking tendrá su gran debut en la actuación de la mano de "La China" Suárez: el proyecto que los espera.

"La China" Suárez y Rusherking darán el siguiente paso en su relación: trabajarán juntos en una serie. Después de haber lanzado un videoclip juntos, salió a la luz que la siguiente aventura tendrá que ver con la actuación, un terreno que el cantante de trap nunca antes había explorado.

Resulta que a "La China" le llegó una nueva propuesta por parte de Star+, plataforma con la que tiene un contrato. Como la actriz se muestra cada vez más unida a su novio, la empresa pensó que sería una buena oportunidad para el debut de Rusher en la pantalla chica.

"'La China' y Rusher van a actuar juntos en la segunda temporada de El Encargado. Todavía no se estrenó, por Star+, con Guillermo Francella. 'La China' tiene contrato con Star+ y la convocaron para actuar con su novio. Es la primera vez que Rusher actúa, más allá de sus videoclips", adelantó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

Y agregó un detalle que despertó la sorpresa de todos sus compañeros. "A mí lo que me dijeron es que vamos a ver escenas eróticas, no sé...". "Esto igual lo vamos a ver recién el año que viene igual, falta. 'La China' dijo que está enamoradísima, en su mejor momento con Rusher. Así que van a actuar juntos en esta serie, están muy entusiasmados. Se lo propusieron, La China lo habló con él y lo van a hacer", cerró la panelista.

"La China" Suárez confesó cuál fue su primera impresión sobre Rusherking

Recientemente, la exestrella de Casi Ángeles estuvo como invitada en La Peña de Morfi (Telefe) y dio una entrevista íntima con Jey Mammón. A lo largo del reportaje, "La China" se abrió sobre varios temas personales, como los escándalos mediáticos en los que se vio inmersa y su relación con Rusher.

La actriz contó que se conocieron en una fiesta a través de algunos amigos en común y confesó que al principio no tenía en mente salir con alguien más chico. "Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio", admitió Suárez.

"Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa", profundizó. A los pocos días, el cantante le escribió y así fue como se empezaron a conocer.