La China Suárez también se la pudrió a Pampita: "Infernal"

"La China" Suárez se refirió a Pampita y Benjamín Vicuña en su descargo por la polémica de Mauro Icardi y Wanda Nara.

“La China” Suárez rompió el silencio sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi a través de una carta subida a su cuenta de Instagram y, en una parte, hizo alusión a Pampita de manera indirecta, en relación a la polémica que protagonizó en 2015, cuando fue señalada como la tercera en discordia entre la modelo y Benjamín Vicuña.

En su descargo, “La China” dijo que esta situación era como un deja vu de algo que le tocó vivir años atrás, cuando se metió con un hombre que había dicho estar separado o en proceso de divorcio y en realidad no era cierto. "Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó la exestrella de Casi Ángeles.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, continuó.

Y planteó: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”.

“Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”, añadió Suárez, en lo que podría ser un recuerdo del viejo escándalo con Pampita y Benajmín Vicuña.

Además, dio a entender que fue Icardi quien tomó la iniciativa con ella y que, como tantos otros, es un “conquistador serial”. “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación”.

“Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas desde siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”, destacó “La China”.

El escándalo entre “La China” Suárez y Yanina Latorre

En su carta, Suárez también se quejó de la forma en que los medios dieron esta primicia con información falsa y dijo que iba a demandarlos. Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) fue quien obtuvo estos datos primera y cuando el abogado de “La China” les envió un requerimiento notarial, ella amenazó con publicar sus fotos íntimas.

“Quienes estén con esto lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística también serán intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mí”, escribió la artista.

“Es malo tu abogado, reina. ¿Tiene miedo que mostremos las fotitos desnuda? La dignidad se la afecta sola. ¿Se puede prohibir a alguien hablar de algo? Tiene pánico que mostremos las llamadas”, expresó Latorre.

“La China Suárez mandó requerimiento notarial y nos impone, básicamente, no hablar más del tema. Avisan que sino respetamos esto ella hace un juicio. Va a hablar todo el mundo igual, por más que no quiera que este programa hable. Estuvimos dos horas sin nombrarla y nos fue bárbaro igual, no nos va a cambiar la vida”, cerró.